https://ria.ru/20250417/yaponiya-2011876696.html

МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России

МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России - РИА Новости, 17.04.2025

МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России

МИД выразил протест Токио из-за планов провести стрельбы у российской границы, сообщили на сайте ведомства. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:17:00+03:00

2025-04-17T17:17:00+03:00

2025-04-17T19:18:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. МИД выразил протест Токио из-за планов провести стрельбы у российской границы, сообщили на сайте ведомства."Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с планами проведения в июне этого года на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров", — говорится в релизе.На Смоленской площади подчеркнули, что Россия считает военную активность Японии у дальневосточных рубежей страны потенциальной угрозой национальной безопасности, она недопустима."Такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", — пояснили дипломаты.В МИД добавили, что Москва оставляет за собой право принять контрмеры.По данным телеканала NHK, учения пройдут в поселке Синхидака на острове Хоккайдо на побережье Тихого океана, который находится в 400 километрах от Сахалина.

https://ria.ru/20250410/mid-2010499928.html

https://ria.ru/20250417/japonija-2011724965.html

https://ria.ru/20250322/rossija-2006632512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), токио, хоккайдо