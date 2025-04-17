Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 17.04.2025 (обновлено: 19:18 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/yaponiya-2011876696.html
МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России
МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России - РИА Новости, 17.04.2025
МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России
МИД выразил протест Токио из-за планов провести стрельбы у российской границы, сообщили на сайте ведомства. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:17:00+03:00
2025-04-17T19:18:00+03:00
в мире
япония
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
токио
хоккайдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998383030_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_06836b803e9a2d7733ef2c4708155019.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. МИД выразил протест Токио из-за планов провести стрельбы у российской границы, сообщили на сайте ведомства."Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с планами проведения в июне этого года на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров", — говорится в релизе.На Смоленской площади подчеркнули, что Россия считает военную активность Японии у дальневосточных рубежей страны потенциальной угрозой национальной безопасности, она недопустима."Такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", — пояснили дипломаты.В МИД добавили, что Москва оставляет за собой право принять контрмеры.По данным телеканала NHK, учения пройдут в поселке Синхидака на острове Хоккайдо на побережье Тихого океана, который находится в 400 километрах от Сахалина.
https://ria.ru/20250410/mid-2010499928.html
https://ria.ru/20250417/japonija-2011724965.html
https://ria.ru/20250322/rossija-2006632512.html
япония
россия
москва
токио
хоккайдо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), токио, хоккайдо
В мире, Япония, Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Токио, Хоккайдо
МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России

МИД выразил протест посольству Японии из-за планов провести стрельбы у границ РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. МИД выразил протест Токио из-за планов провести стрельбы у российской границы, сообщили на сайте ведомства.
"Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с планами проведения в июне этого года на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров", — говорится в релизе.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
МИД пообещал жесткий ответ Японии на передачу вооружения Украине
10 апреля, 15:05
На Смоленской площади подчеркнули, что Россия считает военную активность Японии у дальневосточных рубежей страны потенциальной угрозой национальной безопасности, она недопустима.
"Такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", — пояснили дипломаты.
Курильский остров Уруп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Япония заявила протест России из-за приостановки прохода судов у Курил
Вчера, 06:32
В МИД добавили, что Москва оставляет за собой право принять контрмеры.
По данным телеканала NHK, учения пройдут в поселке Синхидака на острове Хоккайдо на побережье Тихого океана, который находится в 400 километрах от Сахалина.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
МИД предупредил Японию о последствиях размещения американских ракет
22 марта, 09:24
 
В миреЯпонияРоссияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТокиоХоккайдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала