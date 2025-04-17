https://ria.ru/20250417/yaponiya-2011876696.html
МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России
МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России - РИА Новости, 17.04.2025
МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России
МИД выразил протест Токио из-за планов провести стрельбы у российской границы, сообщили на сайте ведомства. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:17:00+03:00
2025-04-17T17:17:00+03:00
2025-04-17T19:18:00+03:00
в мире
япония
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
токио
хоккайдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998383030_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_06836b803e9a2d7733ef2c4708155019.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. МИД выразил протест Токио из-за планов провести стрельбы у российской границы, сообщили на сайте ведомства."Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с планами проведения в июне этого года на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров", — говорится в релизе.На Смоленской площади подчеркнули, что Россия считает военную активность Японии у дальневосточных рубежей страны потенциальной угрозой национальной безопасности, она недопустима."Такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", — пояснили дипломаты.В МИД добавили, что Москва оставляет за собой право принять контрмеры.По данным телеканала NHK, учения пройдут в поселке Синхидака на острове Хоккайдо на побережье Тихого океана, который находится в 400 километрах от Сахалина.
https://ria.ru/20250410/mid-2010499928.html
https://ria.ru/20250417/japonija-2011724965.html
https://ria.ru/20250322/rossija-2006632512.html
япония
россия
москва
токио
хоккайдо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), токио, хоккайдо
В мире, Япония, Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Токио, Хоккайдо
МИД выразил протест Японии из-за планирующихся стрельб у границ России
МИД выразил протест посольству Японии из-за планов провести стрельбы у границ РФ