https://ria.ru/20250417/yaponiya-2011718534.html
Экспорт в Россию из Японии в марте вырос на 47,6 процента
Экспорт в Россию из Японии в марте вырос на 47,6 процента - РИА Новости, 17.04.2025
Экспорт в Россию из Японии в марте вырос на 47,6 процента
Экспорт в Россию из Японии в марте 2025 года вырос на 47,6%, импорт из России сократился на 4,3% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, такие статистические... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:48:00+03:00
2025-04-17T03:48:00+03:00
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Экспорт в Россию из Японии в марте 2025 года вырос на 47,6%, импорт из России сократился на 4,3% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии. В абсолютных цифрах экспорт составил 39,5 миллиарда иен (278,5 миллиона долларов), импорт 77,77 миллиарда иен (548 миллиона долларов). В марте на 559,4% вырос экспорт в Россию пластмасс, но на 60,7% сократился экспорт мотоциклов, на 9,6% - автомобилей, на 35,4% - электрогенераторов, на 21,4% - медпродукции. По статьям импорта на 175,2% выросли поставки в Японию из России овощей, на 25,4% - рыбной продукции, на 10,8% - СПГ. При этом на 39,8% сократился импорт зерновых, на 37,6% - железа и стали, на 51,2% - цветных металлов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Экспорт в Россию из Японии в марте вырос на 47,6 процента
Минфин Японии: экспорт в Россию в марте вырос на 47,6 процента