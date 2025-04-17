https://ria.ru/20250417/yaponiya-2011717256.html
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента - РИА Новости, 17.04.2025
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента
Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:30:00+03:00
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2025-04-17T03:30:00+03:00
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии. В абсолютных цифрах экспорт составил 336,65 миллиардов иен (2,37 миллиарда долларов), импорт - 839,32 (5,92 миллиарда долларов). В целом экспорт Японии за финансовый год составил 108,3 триллиона иен (763 миллиарда долларов), импорт 114,2 триллиона иен (805,13 миллиарда долларов). Дефицит внешней торговли составил 5,2 триллиона иен (36,66 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20250329/yaponiya-2008077750.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, в мире
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента
Импорт из России в Японию в 2024 году сократился на 12,3 процента