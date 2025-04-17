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Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента - РИА Новости, 17.04.2025
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03:30 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/yaponiya-2011717256.html
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента - РИА Новости, 17.04.2025
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента
Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:30:00+03:00
2025-04-17T03:30:00+03:00
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии. В абсолютных цифрах экспорт составил 336,65 миллиардов иен (2,37 миллиарда долларов), импорт - 839,32 (5,92 миллиарда долларов). В целом экспорт Японии за финансовый год составил 108,3 триллиона иен (763 миллиарда долларов), импорт 114,2 триллиона иен (805,13 миллиарда долларов). Дефицит внешней торговли составил 5,2 триллиона иен (36,66 миллиарда долларов).
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япония, россия, в мире
Япония, Россия, В мире
Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента

Импорт из России в Японию в 2024 году сократился на 12,3 процента

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии.
В абсолютных цифрах экспорт составил 336,65 миллиардов иен (2,37 миллиарда долларов), импорт - 839,32 (5,92 миллиарда долларов).
В целом экспорт Японии за финансовый год составил 108,3 триллиона иен (763 миллиарда долларов), импорт 114,2 триллиона иен (805,13 миллиарда долларов). Дефицит внешней торговли составил 5,2 триллиона иен (36,66 миллиарда долларов).
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