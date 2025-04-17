https://ria.ru/20250417/yaponiya-2011717256.html

Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента

Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента - РИА Новости, 17.04.2025

Экспорт в Россию из Японии в 2024 году сократился на 1,2 процента

Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T03:30:00+03:00

2025-04-17T03:30:00+03:00

2025-04-17T03:30:00+03:00

япония

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Экспорт в Россию из Японии в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года) сократился на 1,2%, импорт из России – на 12,3%, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии. В абсолютных цифрах экспорт составил 336,65 миллиардов иен (2,37 миллиарда долларов), импорт - 839,32 (5,92 миллиарда долларов). В целом экспорт Японии за финансовый год составил 108,3 триллиона иен (763 миллиарда долларов), импорт 114,2 триллиона иен (805,13 миллиарда долларов). Дефицит внешней торговли составил 5,2 триллиона иен (36,66 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20250329/yaponiya-2008077750.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, в мире