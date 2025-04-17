https://ria.ru/20250417/vyruchka-2011912312.html

Выручка АФК "Система" в 2024 году достигла 1231,6 млрд рублей

Выручка АФК "Система" в 2024 году достигла 1231,6 млрд рублей - РИА Новости, 17.04.2025

Выручка АФК "Система" в 2024 году достигла 1231,6 млрд рублей

Консолидированная выручка АФК "Система" в 2024 году составила 1231,6 миллиарда рублей, что на 17,8% выше показателя предыдущего года, а скорректированный... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:18:00+03:00

2025-04-17T20:18:00+03:00

2025-04-17T20:27:00+03:00

москва

афк "система"

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Консолидированная выручка АФК "Система" в 2024 году составила 1231,6 миллиарда рублей, что на 17,8% выше показателя предыдущего года, а скорректированный показатель OIBDA достиг по итогам 2024 года 330 миллиардов рублей, увеличившись на 18,5% год к году, свидетельствует опубликованная компанией отчетность по МСФО за минувший год.Как отмечается в сообщении компании, лидерами в портфеле АФК "Система" по росту выручки стали девелоперский, медицинский активы и телеком. Так, рост в девелопменте достигнут благодаря рекордным продажам и росту средней цены квадратного метра. Положительная динамика медицинского актива обусловлена увеличением загрузки и ростом эффективности медцентров, открытием новых клиник сети "Медси" в Москве, Подмосковье и других регионах.В свою очередь, драйверами телекома стали положительный эффект роста доходов от услуг связи и рекламного сегмента, а также результаты финтех-направления за счет увеличения процентных ставок. По OIBDA, наряду с девелоперским и медицинским активами корпорации, лидирует Агрохолдинг "Степь", показавший рекордный рост этого показателя на 52,8% по итогам 2024 года – до 22,7 миллиарда рублей. В основном, рост произошел за счет показателей молочного дивизиона. Валовой надой по итогам 2024 года составил 220 тысячи тонн (+22,8% год к году). Компания входит в топ-4 крупнейших производителей молока в стране.В свою очередь, OIBDA гостиничного подразделения Cosmos Hotel Group в январе-декабре 2024 года выросла на 39% год к году до 5,7 миллиарда рублей благодаря эффективному управлению ценообразованием, увеличению загрузки номерного фонда и развитию дополнительных услуг. Группа открыла пять новых отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере и Домбае. В 2024 году в отелях сети Cosmos остановилось более 3,4 миллиона гостей – на 17% больше, чем годом ранее.

https://realty.ria.ru/20250417/vyruchka-2011807144.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, афк "система"