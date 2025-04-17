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Суд взыскал с Волочковой задолженность по коммунальным платежам - РИА Новости, 17.04.2025
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06:19 17.04.2025 (обновлено: 12:50 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/volochkova-2011723973.html
Суд взыскал с Волочковой задолженность по коммунальным платежам
Суд взыскал с Волочковой задолженность по коммунальным платежам - РИА Новости, 17.04.2025
Суд взыскал с Волочковой задолженность по коммунальным платежам
Суд в Москве взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T06:19:00+03:00
2025-04-17T12:50:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Суд в Москве взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", — сказали в суде. С иском в суд обратилось ТСЖ. Отмечается, что решение вынесено четырнадцатого апреля. Сумма долга не сообщается. Тверской суд Москвы в прошлом году уже взыскивал более 60 тысяч рублей с Волочковой в пользу ТСЖ. Тогда иск был удовлетворен частично. Истцы просили взыскать с балерины 79 тысяч 184 рубля за содержание жилого помещения и коммунальные услуги за период с 01.02.2020 года по 31.10.2022 года.
https://ria.ru/20250308/volochkova-2003781274.html
https://ria.ru/20240914/sud-1972644083.html
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происшествия, москва, анастасия волочкова, тсж
Происшествия, Москва, Анастасия Волочкова, ТСЖ

Суд взыскал с Волочковой задолженность по коммунальным платежам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Балерина Анастасия Волочкова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Суд в Москве взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", — сказали в суде. С иском в суд обратилось ТСЖ.
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Отмечается, что решение вынесено четырнадцатого апреля. Сумма долга не сообщается.
Тверской суд Москвы в прошлом году уже взыскивал более 60 тысяч рублей с Волочковой в пользу ТСЖ.
Тогда иск был удовлетворен частично. Истцы просили взыскать с балерины 79 тысяч 184 рубля за содержание жилого помещения и коммунальные услуги за период с 01.02.2020 года по 31.10.2022 года.
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