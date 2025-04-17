https://ria.ru/20250417/voenkomat-2011738535.html

На Украине будут штрафовать 17-летних юношей, не вставших на военный учет

На Украине будут штрафовать 17-летних юношей, не вставших на военный учет - РИА Новости, 17.04.2025

На Украине будут штрафовать 17-летних юношей, не вставших на военный учет

Житомирский областной военкомат пригрозил 17-летним гражданам Украины штрафами, если они до конца июля не встанут на военный учет. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:16:00+03:00

2025-04-17T09:16:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Житомирский областной военкомат пригрозил 17-летним гражданам Украины штрафами, если они до конца июля не встанут на военный учет. "С 1 января по 31 июля 2025 года граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны встать на военный учет призывников… За нарушение правил учета предусмотрен штраф от 17 тысяч (почти 413 долларов - ред.) до 25 тысяч гривен (607 долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Владимир Зеленский в январе подписал закон, по которому 17-летние молодые люди обязаны самостоятельно становиться на учет призывников на Украине. Согласно ему, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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