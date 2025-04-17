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На Украине будут штрафовать 17-летних юношей, не вставших на военный учет - РИА Новости, 17.04.2025
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09:16 17.04.2025
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На Украине будут штрафовать 17-летних юношей, не вставших на военный учет
На Украине будут штрафовать 17-летних юношей, не вставших на военный учет - РИА Новости, 17.04.2025
На Украине будут штрафовать 17-летних юношей, не вставших на военный учет
Житомирский областной военкомат пригрозил 17-летним гражданам Украины штрафами, если они до конца июля не встанут на военный учет. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:16:00+03:00
2025-04-17T09:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Житомирский областной военкомат пригрозил 17-летним гражданам Украины штрафами, если они до конца июля не встанут на военный учет. "С 1 января по 31 июля 2025 года граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны встать на военный учет призывников… За нарушение правил учета предусмотрен штраф от 17 тысяч (почти 413 долларов - ред.) до 25 тысяч гривен (607 долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Владимир Зеленский в январе подписал закон, по которому 17-летние молодые люди обязаны самостоятельно становиться на учет призывников на Украине. Согласно ему, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, россия, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, В мире
На Украине будут штрафовать 17-летних юношей, не вставших на военный учет

Житомирский военкомат пригрозил штрафами 17-летним призывникам из-за учета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Житомирский областной военкомат пригрозил 17-летним гражданам Украины штрафами, если они до конца июля не встанут на военный учет.
"С 1 января по 31 июля 2025 года граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны встать на военный учет призывников… За нарушение правил учета предусмотрен штраф от 17 тысяч (почти 413 долларов - ред.) до 25 тысяч гривен (607 долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Владимир Зеленский в январе подписал закон, по которому 17-летние молодые люди обязаны самостоятельно становиться на учет призывников на Украине. Согласно ему, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением сведений в единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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