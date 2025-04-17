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Вагенкнехт прокомментировала слова Мерца о поставках Taurus Киеву - РИА Новости, 17.04.2025
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10:58 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/vagenknekht-2011760783.html
Вагенкнехт прокомментировала слова Мерца о поставках Taurus Киеву
Вагенкнехт прокомментировала слова Мерца о поставках Taurus Киеву - РИА Новости, 17.04.2025
Вагенкнехт прокомментировала слова Мерца о поставках Taurus Киеву
Партийная коалиция, которая выступает за поставки Украине крылатых ракет Taurus, не должна возглавить Германию, так как будет представлять огромную опасность... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:58:00+03:00
2025-04-17T10:58:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
фридрих мерц
сара вагенкнехт
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Партийная коалиция, которая выступает за поставки Украине крылатых ракет Taurus, не должна возглавить Германию, так как будет представлять огромную опасность для страны, заявила глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Ранее лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Он считает, что украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Мерца о возможной поставке Киеву крылатых ракет Taurus, заявил, что судя по этим высказываниям, Мерц является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. "Тот, кто хочет спровоцировать войну с ядерной державой Россией вместо того, чтобы поддерживать перспективы компромиссного мира, не должен править", - сказала политик в интервью изданиям медиагруппы Funke. Коалиция, выступающая за поставки Taurus, представляет "огромную опасность" для ФРГ, добавила Вагенкнехт. Она призвала руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая должна сформировать новую правящую коалицию с ХДС/ХСС после одобрения коалиционного договора членами этой партии, четко обозначить свою позицию по вопросу поставок. "(Лидер СДПГ – ред.) Ларс Клингбайль должен раскрыть рядовым членам партии позицию СДПГ по вопросу (предоставления Украине – ред.) Taurus… Придерживается ли он линии (исполняющего обязанности канцлера ФРГ Олафа – ред.) Шольца, или СДПГ войдет в правительство, поддерживающее (поставки – ред.) Taurus", - заявила лидер ССВ. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. На прошлой неделе блоку ХДС/ХСС и СДПГ удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать одобрение договора партиями, а также его подписание, которое, вероятно, состоится 5 мая. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html
https://ria.ru/20250414/germaniya-2011169881.html
https://ria.ru/20250414/merts-2011218943.html
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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, сара вагенкнехт, дмитрий песков, нато, хдс/хсс
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт, Дмитрий Песков, НАТО, ХДС/ХСС
Вагенкнехт прокомментировала слова Мерца о поставках Taurus Киеву

Вагенкнехт: коалиция, которая за поставки Taurus Киеву, не должна возглавить ФРГ

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Партийная коалиция, которая выступает за поставки Украине крылатых ракет Taurus, не должна возглавить Германию, так как будет представлять огромную опасность для страны, заявила глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Ранее лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Он считает, что украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил РФ. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого "было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию".
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
"На это и рассчитывает". В ФРГ разоблачили жуткий замысел Мерца по Украине
14 апреля, 17:41
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Мерца о возможной поставке Киеву крылатых ракет Taurus, заявил, что судя по этим высказываниям, Мерц является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
"Тот, кто хочет спровоцировать войну с ядерной державой Россией вместо того, чтобы поддерживать перспективы компромиссного мира, не должен править", - сказала политик в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Коалиция, выступающая за поставки Taurus, представляет "огромную опасность" для ФРГ, добавила Вагенкнехт. Она призвала руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая должна сформировать новую правящую коалицию с ХДС/ХСС после одобрения коалиционного договора членами этой партии, четко обозначить свою позицию по вопросу поставок.
"(Лидер СДПГ – ред.) Ларс Клингбайль должен раскрыть рядовым членам партии позицию СДПГ по вопросу (предоставления Украине – ред.) Taurus… Придерживается ли он линии (исполняющего обязанности канцлера ФРГ Олафа – ред.) Шольца, или СДПГ войдет в правительство, поддерживающее (поставки – ред.) Taurus", - заявила лидер ССВ.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Германии заявили, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией
14 апреля, 15:18
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
На прошлой неделе блоку ХДС/ХСС и СДПГ удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать одобрение договора партиями, а также его подписание, которое, вероятно, состоится 5 мая.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
14 апреля, 18:51
 
В миреУкраинаГерманияРоссияФридрих МерцСара ВагенкнехтДмитрий ПесковНАТОХДС/ХСС
 
 
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