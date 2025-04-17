https://ria.ru/20250417/uzbekistan-2011796491.html
Узбекистан намерен увеличить поставки лимонов в Россию
Узбекистан намерен увеличить поставки лимонов в Россию - РИА Новости, 17.04.2025
Узбекистан намерен увеличить поставки лимонов в Россию
Власти Узбекистана намерены увеличить поставки лимонов за рубеж, прежде всего в Россию, за счет расширения сети продаж и открытия торговых домов, следует из... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:26:00+03:00
2025-04-17T13:26:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Власти Узбекистана намерены увеличить поставки лимонов за рубеж, прежде всего в Россию, за счет расширения сети продаж и открытия торговых домов, следует из постановления кабмина страны, которым располагает РИА Новости. На прошлой неделе на рынке лимонов в России возникла неопределенность из-за планов Турции (более 50% российского импорта лимонов) приостановить поставки из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако после встречи с экспортерами и фермерами турецкие власти решили отказаться от этих планов. "В целях увеличения объемов экспорта лимонной продукции… создать торговые дома ООО "Денов агро стар" в зарубежных странах. При этом, прежде всего, необходимо обеспечить его открытие в России", - говорится в тексте документа кабмина Узбекистана. Постановлением утверждена программа мер по поддержке лимонной отрасли в Узбекистане, а также прогнозные показатели производства и экспорта лимонов в 2025-2026 годах. В соответствии с прогнозами, в будущем году урожай лимонов в стране планируется увеличить до 72,5 тысяч тонн (+8,3% по сравнению с планами на 2025 год), их экспорт – до 5,55 тысячи тонн (+15%). Программа предусматривает создание компании Denov agro star полной цепочки выращивания, переработки, хранения и поставки продукции на экспортные рынки. В частности, компания намерена осуществить проекты по экспортной упаковке лимонной продукции под торговой маркой Uzlemon. По данным платформы ООН Comtrade, проанализированных РИА Новости, в первую тройку крупнейших поставщиков лимонов в РФ в 2024 году также вошли ЮАР (21%) и Аргентина (11%). Для сравнения, у Узбекистана - 4%, у Бразилии - 2%. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов говорил агентству, что из перечня стран, которые могли бы заместить в РФ выпавшие турецкие лимоны, очевидное логистическое преимущество есть у Узбекистана - он ближе всех расположен к российскому рынку.
https://ria.ru/20250407/limony-2009814177.html
https://ria.ru/20250331/limonchello-1997097950.html
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россия, узбекистан, юар, в мире
Россия, Узбекистан, ЮАР, В мире
Узбекистан намерен увеличить поставки лимонов в Россию
Узбекистан намерен увеличить поставки лимонов за рубеж, прежде всего в Россию
ТАШКЕНТ, 17 апр – РИА Новости. Власти Узбекистана намерены увеличить поставки лимонов за рубеж, прежде всего в Россию, за счет расширения сети продаж и открытия торговых домов, следует из постановления кабмина страны, которым располагает РИА Новости.
На прошлой неделе на рынке лимонов в России возникла неопределенность из-за планов Турции (более 50% российского импорта лимонов) приостановить поставки из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако после встречи с экспортерами и фермерами турецкие власти решили отказаться от этих планов.
"В целях увеличения объемов экспорта лимонной продукции… создать торговые дома ООО "Денов агро стар" в зарубежных странах. При этом, прежде всего, необходимо обеспечить его открытие в России", - говорится в тексте документа кабмина Узбекистана.
Постановлением утверждена программа мер по поддержке лимонной отрасли в Узбекистане, а также прогнозные показатели производства и экспорта лимонов в 2025-2026 годах. В соответствии с прогнозами, в будущем году урожай лимонов в стране планируется увеличить до 72,5 тысяч тонн (+8,3% по сравнению с планами на 2025 год), их экспорт – до 5,55 тысячи тонн (+15%).
Программа предусматривает создание компании Denov agro star полной цепочки выращивания, переработки, хранения и поставки продукции на экспортные рынки. В частности, компания намерена осуществить проекты по экспортной упаковке лимонной продукции под торговой маркой Uzlemon.
По данным платформы ООН Comtrade, проанализированных РИА Новости, в первую тройку крупнейших поставщиков лимонов в РФ
в 2024 году также вошли ЮАР
(21%) и Аргентина
(11%). Для сравнения, у Узбекистана
- 4%, у Бразилии
- 2%. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов говорил агентству, что из перечня стран, которые могли бы заместить в РФ выпавшие турецкие лимоны, очевидное логистическое преимущество есть у Узбекистана - он ближе всех расположен к российскому рынку.