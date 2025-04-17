https://ria.ru/20250417/ushakov-2011834664.html

Ушаков напомнил о приглашении Путина посетить Индию

Ушаков напомнил о приглашении Путина посетить Индию - РИА Новости, 17.04.2025

Ушаков напомнил о приглашении Путина посетить Индию

Помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что у президента РФ Владимира Путина сохраняется действующее приглашение посетить Индию с ответным визитом. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:36:00+03:00

2025-04-17T15:36:00+03:00

2025-04-17T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что у президента РФ Владимира Путина сохраняется действующее приглашение посетить Индию с ответным визитом. Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее пригласил Путина посетить страну в 2025 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит в Индию готовится, российская сторона ждёт этих контактов и придает им большое значение. Ранее в четверг Ушаков сообщил, что Москва направила премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение на парад Победы 9 мая. "Наша очередь нанести визит в Индию. Об этом мы говорим", - сказал Ушаков, комментируя предстоящие контакты Путина и Моди. В 2024 году Моди дважды приезжал в Россию: в июле с официальным визитом глава кабмина Индии поселил Москву. В октябре в Казани Моди принимал участие в саммите БРИКС в Казани.

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индия, россия, москва, нарендра моди, юрий ушаков, владимир путин, брикс