https://ria.ru/20250417/ukraina-2011865679.html

В США раскрыли главную проблему в отношениях Зеленского и Трампа

В США раскрыли главную проблему в отношениях Зеленского и Трампа - РИА Новости, 17.04.2025

В США раскрыли главную проблему в отношениях Зеленского и Трампа

РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:46:00+03:00

2025-04-17T16:46:00+03:00

2025-04-17T16:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

владимир зеленский

украина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002734644_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3adb4b282751e205c8df079d600d74b8.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп преследуют взаимоисключающие цели, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. "Лучшее, что Трамп может сделать ради мира, — это поставить Зеленского перед выбором: либо тот соглашается на договоренность, к которой придут Трамп с Путиным, либо Трамп отходит в сторону, и Зеленский ведет свои дела так, как сочтет нужным, с любой помощью, которую ему окажет Европа", — говорится в публикации. В статье отмечается, что если глава Белого дома пытается положить конец конфликту, то глава киевского режима, наоборот, добивается вечной войны в "бредовой надежде" вынудить Путина заключить соглашение, выгодное Украине. В итоге, если это продолжится, то они не договорятся, пишет Дэвис. На этой неделе американский президент усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250417/sanktsii-2011743927.html

https://ria.ru/20250417/bouz-2011734984.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир зеленский, украина, дональд трамп