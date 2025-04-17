В США раскрыли главную проблему в отношениях Зеленского и Трампа
Подполковник Дэвис: Зеленский и Трамп преследуют взаимоисключающие цели
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп преследуют взаимоисключающие цели, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"Лучшее, что Трамп может сделать ради мира, — это поставить Зеленского перед выбором: либо тот соглашается на договоренность, к которой придут Трамп с Путиным, либо Трамп отходит в сторону, и Зеленский ведет свои дела так, как сочтет нужным, с любой помощью, которую ему окажет Европа", — говорится в публикации.
"Лучшее, что Трамп может сделать ради мира, — это поставить Зеленского перед выбором: либо тот соглашается на договоренность, к которой придут Трамп с Путиным, либо Трамп отходит в сторону, и Зеленский ведет свои дела так, как сочтет нужным, с любой помощью, которую ему окажет Европа", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что если глава Белого дома пытается положить конец конфликту, то глава киевского режима, наоборот, добивается вечной войны в "бредовой надежде" вынудить Путина заключить соглашение, выгодное Украине. В итоге, если это продолжится, то они не договорятся, пишет Дэвис.
На этой неделе американский президент усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора.
На этой неделе американский президент усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора.
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