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В США раскрыли главную проблему в отношениях Зеленского и Трампа - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011865679.html
В США раскрыли главную проблему в отношениях Зеленского и Трампа
В США раскрыли главную проблему в отношениях Зеленского и Трампа - РИА Новости, 17.04.2025
В США раскрыли главную проблему в отношениях Зеленского и Трампа
РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:46:00+03:00
2025-04-17T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп преследуют взаимоисключающие цели, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. "Лучшее, что Трамп может сделать ради мира, — это поставить Зеленского перед выбором: либо тот соглашается на договоренность, к которой придут Трамп с Путиным, либо Трамп отходит в сторону, и Зеленский ведет свои дела так, как сочтет нужным, с любой помощью, которую ему окажет Европа", — говорится в публикации. В статье отмечается, что если глава Белого дома пытается положить конец конфликту, то глава киевского режима, наоборот, добивается вечной войны в "бредовой надежде" вынудить Путина заключить соглашение, выгодное Украине. В итоге, если это продолжится, то они не договорятся, пишет Дэвис. На этой неделе американский президент усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250417/sanktsii-2011743927.html
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в мире, сша, владимир зеленский, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп
В США раскрыли главную проблему в отношениях Зеленского и Трампа

Подполковник Дэвис: Зеленский и Трамп преследуют взаимоисключающие цели

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп преследуют взаимоисключающие цели, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

"Лучшее, что Трамп может сделать ради мира, — это поставить Зеленского перед выбором: либо тот соглашается на договоренность, к которой придут Трамп с Путиным, либо Трамп отходит в сторону, и Зеленский ведет свои дела так, как сочтет нужным, с любой помощью, которую ему окажет Европа", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что если глава Белого дома пытается положить конец конфликту, то глава киевского режима, наоборот, добивается вечной войны в "бредовой надежде" вынудить Путина заключить соглашение, выгодное Украине. В итоге, если это продолжится, то они не договорятся, пишет Дэвис.

На этой неделе американский президент усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийУкраинаДональд Трамп
 
 
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