СМИ: страны Европы не могут договориться относительно помощи Киеву
Monde: страны Европы спорят на тему помощи Киеву после прекращения огня
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Страны Европы находятся в разногласиях относительно помощи Киеву после возможного прекращения огня, сообщает газета Monde со ссылкой на европейские источники.
"Переговоры об отправке войск - это лишь видимая сторона гораздо более ожесточенных переговоров о "милитаризации" Украины", - пишет издание.
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По его данным, Франция выступает за присутствие контингента на земле, поскольку имеет соответствующую инфраструктуру в Румынии. Великобритания же выступает за поддержку Киева с воздуха и моря, так как не располагает достаточными наземными ресурсами и считает отправку наземных сил политически рискованным шагом.
Как пишет издание, финансирование европейских "гарантий безопасности" для Киева остается нерешенным вопросом, поскольку будет зависеть от возможного пересмотра американского военного присутствия в Европе, а также от решений ЕС в сфере военного финансирования в рамках процесса "ревооружения" евроблока, запущенного Еврокомиссией в начале марта.
Консенсуса о финансировании поставок оружия Киеву после прекращения огня в настоящее время среди европейских стран нет, заключает газета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.