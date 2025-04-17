https://ria.ru/20250417/ukraina-2011797780.html

СМИ: страны Европы не могут договориться относительно помощи Киеву

СМИ: страны Европы не могут договориться относительно помощи Киеву - РИА Новости, 17.04.2025

СМИ: страны Европы не могут договориться относительно помощи Киеву

Страны Европы находятся в разногласиях относительно помощи Киеву после возможного прекращения огня, сообщает газета Monde со ссылкой на европейские источники. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:30:00+03:00

2025-04-17T13:30:00+03:00

2025-04-17T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Страны Европы находятся в разногласиях относительно помощи Киеву после возможного прекращения огня, сообщает газета Monde со ссылкой на европейские источники. "Переговоры об отправке войск - это лишь видимая сторона гораздо более ожесточенных переговоров о "милитаризации" Украины", - пишет издание. По его данным, Франция выступает за присутствие контингента на земле, поскольку имеет соответствующую инфраструктуру в Румынии. Великобритания же выступает за поддержку Киева с воздуха и моря, так как не располагает достаточными наземными ресурсами и считает отправку наземных сил политически рискованным шагом. Как пишет издание, финансирование европейских "гарантий безопасности" для Киева остается нерешенным вопросом, поскольку будет зависеть от возможного пересмотра американского военного присутствия в Европе, а также от решений ЕС в сфере военного финансирования в рамках процесса "ревооружения" евроблока, запущенного Еврокомиссией в начале марта. Консенсуса о финансировании поставок оружия Киеву после прекращения огня в настоящее время среди европейских стран нет, заключает газета. Ключевой причиной "паралича" в обсуждениях помощи Киеву в Европе газета называет отсутствие у европейцев информации об обсуждениях РФ и США по Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html

https://ria.ru/20250411/zapad-2010733385.html

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в мире, киев, россия, украина, сергей лавров, нато, евросоюз, еврокомиссия