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В Туркмении ветераны и труженики тыла получили юбилейные медали - РИА Новости, 17.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:35 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/turkmenija-2011890833.html
В Туркмении ветераны и труженики тыла получили юбилейные медали
В Туркмении ветераны и труженики тыла получили юбилейные медали - РИА Новости, 17.04.2025
В Туркмении ветераны и труженики тыла получили юбилейные медали
Советник-посланник посольства России в Туркмении Петр Щукин от имени президента РФ Владимира Путина вручил юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:35:00+03:00
2025-04-17T18:35:00+03:00
россия
туркмения
ашхабад
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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АШХАБАД, 17 апр – РИА Новости. Советник-посланник посольства России в Туркмении Петр Щукин от имени президента РФ Владимира Путина вручил юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проживающим в Туркмении ветеранам и труженикам тыла, сообщила в четверг пресс-служба российской дипмиссии. "В Туркменистане продолжается награждение юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"… От имени президента Российской Федерации В.В. Путина советник-посланник Петр Щукин вручил награды проживающим в Ашхабаде ветеранам и труженикам тыла… Желаем всем дорогим ветеранам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого доброго!", – говорится в сообщении. По информации посольства, памятные медали получили пять ветеранов и тружеников тыла. Среди них 106-летний Михаил Хачатуров, который в 1942 году был призван в ряды Красной Армии и воевал в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов. За доблестную и самоотверженную службу он был удостоен Ордена Отечественной войны II степени и представлен к званию Героя Советского Союза. Также среди награжденных Валентина Жердева и Зинаида Дербилова. По данным посольства, Жердева служила в артиллерийских войсках, управляла огнем зенитных орудий. За проявленную храбрость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками она была награждена многими наградами, в том числе Орденом Отечественной войны I степени. Дербилова в военное время трудилась бухгалтером на предприятии тылового обеспечения в Саратовской области и помогала матери воспитывать пятерых младших братьев и сестер после гибели отца на фронте в 1941 году. Юбилейные медали также вручены Меретбиби Ахундовой и Агаджану Бабаеву, которые самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт продовольствием и необходимыми припасами. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тыс. туркменистанцев, из них 130 тыс. были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы.
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россия, туркмения, ашхабад, владимир путин
Россия, Туркмения, Ашхабад, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Туркмении ветераны и труженики тыла получили юбилейные медали

Советник посольства России в Туркмении Щукин вручил юбилейные медали ветеранам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Туркменистана
Флаг Туркменистана - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АШХАБАД, 17 апр – РИА Новости. Советник-посланник посольства России в Туркмении Петр Щукин от имени президента РФ Владимира Путина вручил юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проживающим в Туркмении ветеранам и труженикам тыла, сообщила в четверг пресс-служба российской дипмиссии.
"В Туркменистане продолжается награждение юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"… От имени президента Российской Федерации В.В. Путина советник-посланник Петр Щукин вручил награды проживающим в Ашхабаде ветеранам и труженикам тыла… Желаем всем дорогим ветеранам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого доброго!", – говорится в сообщении.
По информации посольства, памятные медали получили пять ветеранов и тружеников тыла. Среди них 106-летний Михаил Хачатуров, который в 1942 году был призван в ряды Красной Армии и воевал в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов. За доблестную и самоотверженную службу он был удостоен Ордена Отечественной войны II степени и представлен к званию Героя Советского Союза.
Также среди награжденных Валентина Жердева и Зинаида Дербилова. По данным посольства, Жердева служила в артиллерийских войсках, управляла огнем зенитных орудий. За проявленную храбрость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками она была награждена многими наградами, в том числе Орденом Отечественной войны I степени. Дербилова в военное время трудилась бухгалтером на предприятии тылового обеспечения в Саратовской области и помогала матери воспитывать пятерых младших братьев и сестер после гибели отца на фронте в 1941 году. Юбилейные медали также вручены Меретбиби Ахундовой и Агаджану Бабаеву, которые самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт продовольствием и необходимыми припасами.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тыс. туркменистанцев, из них 130 тыс. были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы.
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