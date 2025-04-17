https://ria.ru/20250417/trump-2011797142.html

Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост

Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост - РИА Новости, 17.04.2025

Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:26:00+03:00

2025-04-17T13:26:00+03:00

2025-04-17T16:02:00+03:00

федеральная резервная система сша

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост."Ожидается, что Европейский центральный банк снизит процентную ставку уже в седьмой раз. На этом фоне "долгий" Джером Пауэлл из ФРС, который всегда опаздывает и ошибается, вчера сделал очередное безалаберное заявление. Цены на нефть падают, цены на продукты (даже на яйца!) снижаются, а США богатеют на пошлинах. "Долгому" Пауэллу уже давно следовало снизить процентные ставки, как это делает ЕЦБ, и ему, безусловно, следует снизить их сейчас. Отставка Пауэлла давно назрела", - написал Трамп в соцсети Truth Social.В среду Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.

https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html

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Ольга Фомченкова

федеральная резервная система сша, сша, дональд трамп