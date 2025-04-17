Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост
Трамп пригрозил отставкой главе ФРС Пауэллу из-за ключевой ставки
© AP Photo / Alex BrandonПредседатель ФРС Джером Пауэлл
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост.
"Ожидается, что Европейский центральный банк снизит процентную ставку уже в седьмой раз. На этом фоне "долгий" Джером Пауэлл из ФРС, который всегда опаздывает и ошибается, вчера сделал очередное безалаберное заявление. Цены на нефть падают, цены на продукты (даже на яйца!) снижаются, а США богатеют на пошлинах. "Долгому" Пауэллу уже давно следовало снизить процентные ставки, как это делает ЕЦБ, и ему, безусловно, следует снизить их сейчас. Отставка Пауэлла давно назрела", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В среду Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
США и Китай рикошетом бьют по России
13 апреля, 08:00