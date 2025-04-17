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Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост - РИА Новости, 17.04.2025
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13:26 17.04.2025 (обновлено: 16:02 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/trump-2011797142.html
Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост
Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост - РИА Новости, 17.04.2025
Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:26:00+03:00
2025-04-17T16:02:00+03:00
федеральная резервная система сша
сша
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост."Ожидается, что Европейский центральный банк снизит процентную ставку уже в седьмой раз. На этом фоне "долгий" Джером Пауэлл из ФРС, который всегда опаздывает и ошибается, вчера сделал очередное безалаберное заявление. Цены на нефть падают, цены на продукты (даже на яйца!) снижаются, а США богатеют на пошлинах. "Долгому" Пауэллу уже давно следовало снизить процентные ставки, как это делает ЕЦБ, и ему, безусловно, следует снизить их сейчас. Отставка Пауэлла давно назрела", - написал Трамп в соцсети Truth Social.В среду Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
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федеральная резервная система сша, сша, дональд трамп
Федеральная резервная система США, США, Дональд Трамп
Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост

Трамп пригрозил отставкой главе ФРС Пауэллу из-за ключевой ставки

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель ФРС Джером Пауэлл
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и призвал его покинуть пост.
"Ожидается, что Европейский центральный банк снизит процентную ставку уже в седьмой раз. На этом фоне "долгий" Джером Пауэлл из ФРС, который всегда опаздывает и ошибается, вчера сделал очередное безалаберное заявление. Цены на нефть падают, цены на продукты (даже на яйца!) снижаются, а США богатеют на пошлинах. "Долгому" Пауэллу уже давно следовало снизить процентные ставки, как это делает ЕЦБ, и ему, безусловно, следует снизить их сейчас. Отставка Пауэлла давно назрела", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В среду Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
США и Китай рикошетом бьют по России
13 апреля, 08:00
 
Федеральная резервная система СШАСШАДональд Трамп
 
 
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