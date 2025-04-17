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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.04.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:27:00+03:00

2025-04-17T06:27:00+03:00

2025-04-17T06:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена во вторник в 01.02 мск и продлилась пять часов шесть минут. "Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность