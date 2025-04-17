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Закон позволяет приостановить запрет "Талибана", сообщила Генпрокуратура - РИА Новости, 17.04.2025
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15:51 17.04.2025 (обновлено: 15:57 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/taliban-2011839614.html
Закон позволяет приостановить запрет "Талибана", сообщила Генпрокуратура
Закон позволяет приостановить запрет "Талибана", сообщила Генпрокуратура - РИА Новости, 17.04.2025
Закон позволяет приостановить запрет "Талибана", сообщила Генпрокуратура
Изменения в российском законодательстве позволяют приостановить запрет "Талибана" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в случае... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:51:00+03:00
2025-04-17T15:57:00+03:00
россия
игорь краснов
талибан
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Изменения в российском законодательстве позволяют приостановить запрет "Талибана" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в случае прекращения пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, направленных против интересов РФ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности "Движения Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. "Правовым основанием для обращения в суд послужили изменения, внесенные в декабре прошлого года в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон "О противодействии терроризму". Они позволяют приостановить запрет террористической организации в случае прекращения деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России", - говорится в сообщении. В релизе уточняется, что указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании, суд пришел к выводу об обоснованности заявленного генпрокурором России иска.
https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html
https://ria.ru/20250417/taliban-2011817566.html
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россия, игорь краснов, талибан, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Талибан, Генеральная прокуратура РФ
Закон позволяет приостановить запрет "Талибана", сообщила Генпрокуратура

Генпрокуратура: российские законы позволяют приостановить запрет Талибана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставители движения "Талибан"
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Представители движения "Талибан". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Изменения в российском законодательстве позволяют приостановить запрет "Талибана" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в случае прекращения пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, направленных против интересов РФ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности "Движения Талибан", ранее включенного в список террористических организаций.
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"Правовым основанием для обращения в суд послужили изменения, внесенные в декабре прошлого года в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон "О противодействии терроризму". Они позволяют приостановить запрет террористической организации в случае прекращения деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России", - говорится в сообщении.
В релизе уточняется, что указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании, суд пришел к выводу об обоснованности заявленного генпрокурором России иска.
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