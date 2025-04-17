https://ria.ru/20250417/taliban-2011839614.html

Закон позволяет приостановить запрет "Талибана", сообщила Генпрокуратура

Закон позволяет приостановить запрет "Талибана", сообщила Генпрокуратура - РИА Новости, 17.04.2025

Закон позволяет приостановить запрет "Талибана", сообщила Генпрокуратура

Изменения в российском законодательстве позволяют приостановить запрет "Талибана" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в случае... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:51:00+03:00

2025-04-17T15:51:00+03:00

2025-04-17T15:57:00+03:00

россия

игорь краснов

талибан

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836095_0:0:2847:1601_1920x0_80_0_0_16803ad1994d124bc3230f563233a710.jpg

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Изменения в российском законодательстве позволяют приостановить запрет "Талибана" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в случае прекращения пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, направленных против интересов РФ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности "Движения Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. "Правовым основанием для обращения в суд послужили изменения, внесенные в декабре прошлого года в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный закон "О противодействии терроризму". Они позволяют приостановить запрет террористической организации в случае прекращения деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России", - говорится в сообщении. В релизе уточняется, что указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании, суд пришел к выводу об обоснованности заявленного генпрокурором России иска.

https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html

https://ria.ru/20250417/taliban-2011817566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, игорь краснов, талибан, генеральная прокуратура рф