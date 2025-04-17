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Ассоциация ветеранов СВО и "Боевое братство" начали сотрудничать в Химках - РИА Новости, 17.04.2025
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15:41 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/svo-2011836837.html
Ассоциация ветеранов СВО и "Боевое братство" начали сотрудничать в Химках
Ассоциация ветеранов СВО и "Боевое братство" начали сотрудничать в Химках - РИА Новости, 17.04.2025
Ассоциация ветеранов СВО и "Боевое братство" начали сотрудничать в Химках
Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственной думы Сергей Колунов и руководитель Московского областного отделения "Боевого Братства" Сергей... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:41:00+03:00
2025-04-17T15:41:00+03:00
боевое братство
химки (городской округ в московской области)
сво
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственной думы Сергей Колунов и руководитель Московского областного отделения "Боевого Братства" Сергей Князев подписали соглашение о сотрудничестве, церемония прошла на базе офиса "Боевого Братства" в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Документ закрепил намерение сторон о совместной работе организаций в сфере патриотического воспитания, помощи ветеранам и поддержки семей участников СВО. Стороны отметили важность объединения усилий для реализации социально значимых проектов. В планах – проведение совместных акций, встреч с молодежью, памятных мероприятий. Ранее администрация Химок и Ассоциация ветеранов СВО также подписали соглашение о сотрудничестве. Основными направлениями помощи стали социальная адаптация, медицинская и психологическая реабилитация, трудоустройство, меры поддержки жен, матерей, детей участников СВО.
https://ria.ru/20250416/khimki-2011575049.html
химки (городской округ в московской области)
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боевое братство, химки (городской округ в московской области), сво
Боевое братство, Химки (городской округ в Московской области), СВО
Ассоциация ветеранов СВО и "Боевое братство" начали сотрудничать в Химках

Ассоциация ветеранов СВО и "Боевое братство" договорились сотрудничать в Химках

© Фото предоставлено администрацией городского округа ХимкиСопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственной думы Сергей Колунов и руководитель Московского областного отделения "Боевого Братства" Сергей Князев
Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственной думы Сергей Колунов и руководитель Московского областного отделения Боевого Братства Сергей Князев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото предоставлено администрацией городского округа Химки
Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственной думы Сергей Колунов и руководитель Московского областного отделения "Боевого Братства" Сергей Князев
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственной думы Сергей Колунов и руководитель Московского областного отделения "Боевого Братства" Сергей Князев подписали соглашение о сотрудничестве, церемония прошла на базе офиса "Боевого Братства" в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Документ закрепил намерение сторон о совместной работе организаций в сфере патриотического воспитания, помощи ветеранам и поддержки семей участников СВО. Стороны отметили важность объединения усилий для реализации социально значимых проектов. В планах – проведение совместных акций, встреч с молодежью, памятных мероприятий.
Ранее администрация Химок и Ассоциация ветеранов СВО также подписали соглашение о сотрудничестве. Основными направлениями помощи стали социальная адаптация, медицинская и психологическая реабилитация, трудоустройство, меры поддержки жен, матерей, детей участников СВО.
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Боевое братствоХимки (городской округ в Московской области)СВО
 
 
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