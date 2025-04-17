https://ria.ru/20250417/svo-2011836837.html

Ассоциация ветеранов СВО и "Боевое братство" начали сотрудничать в Химках

Ассоциация ветеранов СВО и "Боевое братство" начали сотрудничать в Химках - РИА Новости, 17.04.2025

Ассоциация ветеранов СВО и "Боевое братство" начали сотрудничать в Химках

Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственной думы Сергей Колунов и руководитель Московского областного отделения "Боевого Братства" Сергей... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:41:00+03:00

2025-04-17T15:41:00+03:00

2025-04-17T15:41:00+03:00

боевое братство

химки (городской округ в московской области)

сво

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственной думы Сергей Колунов и руководитель Московского областного отделения "Боевого Братства" Сергей Князев подписали соглашение о сотрудничестве, церемония прошла на базе офиса "Боевого Братства" в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Документ закрепил намерение сторон о совместной работе организаций в сфере патриотического воспитания, помощи ветеранам и поддержки семей участников СВО. Стороны отметили важность объединения усилий для реализации социально значимых проектов. В планах – проведение совместных акций, встреч с молодежью, памятных мероприятий. Ранее администрация Химок и Ассоциация ветеранов СВО также подписали соглашение о сотрудничестве. Основными направлениями помощи стали социальная адаптация, медицинская и психологическая реабилитация, трудоустройство, меры поддержки жен, матерей, детей участников СВО.

https://ria.ru/20250416/khimki-2011575049.html

химки (городской округ в московской области)

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боевое братство, химки (городской округ в московской области), сво