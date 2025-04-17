https://ria.ru/20250417/sud-2011707533.html
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов - РИА Новости, 17.04.2025
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов
Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" () в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T00:11:00+03:00
2025-04-17T00:11:00+03:00
2025-04-17T00:11:00+03:00
россия
талибан
генеральная прокуратура рф
оон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" () в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказали в суде. Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, в суд поступил иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20250331/taliban-2008418734.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, талибан, генеральная прокуратура рф, оон, общество
Россия, Талибан, Генеральная прокуратура РФ, ООН, Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов
ВС РФ рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности талибов