https://ria.ru/20250417/sud-2011707533.html

Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов

Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов - РИА Новости, 17.04.2025

Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов

Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" () в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T00:11:00+03:00

2025-04-17T00:11:00+03:00

2025-04-17T00:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" () в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказали в суде. Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, в суд поступил иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20250331/taliban-2008418734.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, талибан, генеральная прокуратура рф, оон, общество