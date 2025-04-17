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Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов - РИА Новости, 17.04.2025
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00:11 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sud-2011707533.html
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов - РИА Новости, 17.04.2025
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов
Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" () в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T00:11:00+03:00
2025-04-17T00:11:00+03:00
россия
талибан
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общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" () в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказали в суде. Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, в суд поступил иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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россия, талибан, генеральная прокуратура рф, оон, общество
Россия, Талибан, Генеральная прокуратура РФ, ООН, Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов

ВС РФ рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности талибов

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" () в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказали в суде.
Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, в суд поступил иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
ГП попросила приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* в России
31 марта, 15:13
 
РоссияТалибанГенеральная прокуратура РФООНОбщество
 
 
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