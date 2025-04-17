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МИД раскрыл детали контактов России с США - РИА Новости, 17.04.2025
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15:03 17.04.2025 (обновлено: 15:20 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/ssha-2011826008.html
МИД раскрыл детали контактов России с США
МИД раскрыл детали контактов России с США - РИА Новости, 17.04.2025
МИД раскрыл детали контактов России с США
Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, сообщила официальный... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:03:00+03:00
2025-04-17T15:20:00+03:00
сша
в мире
киев
украина
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир путин
мария захарова
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Мы продолжаем доверительные контакты с американской стороной. Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы полагаем, что на основе предоставляемой информации определенные аспекты они стали лучше понимать", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она подчеркнула, что Вашингтон сейчас лучше понимает доводы российской стороны о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса, в том числе касаемо попыток Киева искоренить все русское, уничтожить русскоязычное население.Захарова добавила , что невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев. "Хоть день был, когда они (Киев - ред.) бы выполнили то, под чем, условно говоря, они подписались, это была не подпись, но заявление человека, который постоянно настаивает, что руководит всем на Украине. Тридцать дней не могут выдержать того, в чем заверяли мировое сообщество!" - подчеркнула Захарова.Она заключила, что любые параметры, которые будут вырабатываться в контексте возможных будущих договоренностей, должны быть исполнены и исполняемы.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
https://ria.ru/20250417/peregovory-2011818225.html
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сша
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сша, в мире, киев, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин, мария захарова
США, В мире, Киев, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Путин, Мария Захарова
МИД раскрыл детали контактов России с США

Захарова: Россия продолжает сохранять доверительные контакты с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Мы продолжаем доверительные контакты с американской стороной. Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы полагаем, что на основе предоставляемой информации определенные аспекты они стали лучше понимать", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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Она подчеркнула, что Вашингтон сейчас лучше понимает доводы российской стороны о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса, в том числе касаемо попыток Киева искоренить все русское, уничтожить русскоязычное население.
Захарова добавила , что невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев. "Хоть день был, когда они (Киев - ред.) бы выполнили то, под чем, условно говоря, они подписались, это была не подпись, но заявление человека, который постоянно настаивает, что руководит всем на Украине. Тридцать дней не могут выдержать того, в чем заверяли мировое сообщество!" - подчеркнула Захарова.
Она заключила, что любые параметры, которые будут вырабатываться в контексте возможных будущих договоренностей, должны быть исполнены и исполняемы.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
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СШАВ миреКиевУкраинаВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ПутинМария Захарова
 
 
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