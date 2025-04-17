https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011892829.html

Спецоперация, 17 апреля: ВС России освободили Преображенку в ДНР

Спецоперация, 17 апреля: ВС России освободили Преображенку в ДНР - РИА Новости, 17.04.2025

Спецоперация, 17 апреля: ВС России освободили Преображенку в ДНР

Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:39:00+03:00

2025-04-17T18:39:00+03:00

2025-04-17T18:39:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Потери противника, по данным военного ведомства, составили до 1230 военнослужащих. ВСУ за минувшие сутки на курском направлении потеряли до 165 военнослужащих, уничтожены два танка и боевая машина пехоты. Удары ВСУ по энергетике Минобороны РФ зафиксировало десять атак ВСУ на объекты российской энергетики. Повреждены четыре объекта энергетики в Белгородской области и по одному в Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях. РИА Новости подсчитало, что всего с 18 марта по 17 апреля ВСУ 123 раза нарушали договоренности после моратория на удары по объектам энергетики. Херсон под огнем Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что ударом в подконтрольном Киеву Херсоне поражены ангары с техникой и дом, в котором размещались до 150 военных ВСУ и, вероятно, иностранные наемники. Он рассказал, что на Херсон была осуществлена атака фугасными авиабомбами. В результате чего разрушены два ангара с техникой, а также поражена многоэтажка, стоящая без окон и балконов в промзоне. По словам Лебедева, в том здании размещались бойцы ВСУ - от 100 до 150 человек. Как полагают в подполье, среди погибших много офицеров или иностранных наемников, так как к месту ударов было направлено большое количество автомобилей с маркировкой "На щите", которая означает, что транспорт используется для перевозки погибших. По данным Лебедева, такой транспорт обычно не используют для перевозки тел рядового состава ВСУ, которых обычно хоронят тайно, чтобы не платить компенсации родственникам. Кроме того, по словам подпольщиков, погибших и раненых настолько много, что медучреждения Херсона не справляются, из-за чего их перевозят в Николаев. Европейские столицы превратились в коршунов войны Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно, пока Москва и Вашингтон говорят о мире, европейские столицы превратились в коршунов войны, настаивая на продолжении боевых действий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что пока осуществляется концентрация на контактах с американцами. Тем более, что, по словам Пескова, дело продвигается достаточно сложно. Песков добавил, что "киевский режим в своем репертуаре, традиционно, поэтому дела не так просто идут". О встрече с Уиткоффом Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков считает, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по ситуации на Украине, которые она передала через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около 4,5 часов. Ушаков сказал, что Вашингтон считает, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом вести речь о возобновлении прямого авиасообщения с Россией. При этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал "крайне продуктивной" встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Если Германия поставит Taurus Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Захарова сказала, что без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуре, в том числе Крымскому мосту, будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии. Украинские войска могут получить от ФРГ экспортный вариант ракет Taurus с радиусом действия до 299 километров, считает украинский военный эксперт Иван Ступак. По словам эксперта, существует режим контроля за ракетными технологиями, негласная договоренность, заключенная между 35 странами мира, среди которых есть Украина и Германия. Договоренность обязывает каждого из участников не передавать другим странам ракетное вооружение, которое имеет радиус действия более 300 километров. Эксперт напомнил, что ВСУ получили ракеты ATACMS с радиусом действия 300 километров и ракеты Storm Shadow с дальностью около 250 километров. Турция за справделивый мир Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стремится к завершению конфликта на Украине справедливым миром. Турецкий лидер сказал, что его страна не хочет, чтобы в их регионе, который уже много лет страдает от нестабильности и конфликтов, возникали новые кризисы. По его словам, благодаря трансграничным операциям, которые ВС Турции проводят на севере Сирии и в Ираке, страна приблизились к полному искоренению терроризма.

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https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011802313.html

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