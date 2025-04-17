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ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ и местам дислокации наемников
ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ и местам дислокации наемников - РИА Новости, 17.04.2025
ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ и местам дислокации наемников
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, предприятию по производству беспилотников, складу безэкипажных катеров, пунктам... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:46:00+03:00
2025-04-17T13:46:00+03:00
2025-04-17T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, предприятию по производству беспилотников, складу безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, складу безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО уничтожены пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 204 беспилотника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ и местам дислокации наемников
ВС РФ нанесли поражение аэродрому ВСУ, складу БЭК и местам дислокации наемников