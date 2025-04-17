https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011802313.html

ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ и местам дислокации наемников

ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ и местам дислокации наемников - РИА Новости, 17.04.2025

ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ и местам дислокации наемников

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, предприятию по производству беспилотников, складу безэкипажных катеров, пунктам... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:46:00+03:00

2025-04-17T13:46:00+03:00

2025-04-17T13:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, предприятию по производству беспилотников, складу безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов, складу безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами ПВО уничтожены пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 204 беспилотника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность