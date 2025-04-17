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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.04.2025
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17:45 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011785360.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.04.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.04.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.04.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:45:00+03:00
2025-04-17T17:45:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 17 апреля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили село Преображенка в ДНР. Кроме того, поражены 143 района скопления живой силы и техники противника, инфраструктура военного аэродрома, предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов и склад безэкипажных катеров. Средства ПВО сбили 204 дрона, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 165 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 661 самолет, 283 вертолета, 52 293 беспилотника, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 876 танков и других бронемашин, 1 536 реактивных систем залпового огня, 23 741 орудие полевой артиллерии и минометов, 34 203 единицы автомобильной техники.
украина
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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РИА Новости
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спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.04.2025

© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© Инфографика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.04.2025Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.04.2025

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 17 апреля 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили село Преображенка в ДНР. Кроме того, поражены 143 района скопления живой силы и техники противника, инфраструктура военного аэродрома, предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов и склад безэкипажных катеров. Средства ПВО сбили 204 дрона, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 165 военнослужащих.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 661 самолет, 283 вертолета, 52 293 беспилотника, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 876 танков и других бронемашин, 1 536 реактивных систем залпового огня, 23 741 орудие полевой артиллерии и минометов, 34 203 единицы автомобильной техники.
 
ИнфографикаСпецоперацияУкраинаХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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