https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011721704.html

Российские военные уничтожили польскую артустановку в Харьковской области

Российские военные уничтожили польскую артустановку в Харьковской области - РИА Новости, 17.04.2025

Российские военные уничтожили польскую артустановку в Харьковской области

Военнослужащие группировки "Запад" при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили польскую самоходную артустановку Krab в Харьковской области,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T05:10:00+03:00

2025-04-17T05:10:00+03:00

2025-04-17T05:10:00+03:00

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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили польскую самоходную артустановку Krab в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения 6-й армии группировки войск "Запад" в Купянском районе Харьковской области с помощью средств воздушной разведки была выявлена вражеская самоходная артиллерийская установка Krab польского производства на огневой позиции", - сообщили в МО. Уточняется, что после анализа полученных разведданных о нахождении цели было принято решение уничтожить установку при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет". "В результате точного удара военнослужащими операторами артиллерийской соединения заданная цель была уничтожена", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, безопасность