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Российские военные уничтожили польскую артустановку в Харьковской области - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011721704.html
Российские военные уничтожили польскую артустановку в Харьковской области
Российские военные уничтожили польскую артустановку в Харьковской области - РИА Новости, 17.04.2025
Российские военные уничтожили польскую артустановку в Харьковской области
Военнослужащие группировки "Запад" при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили польскую самоходную артустановку Krab в Харьковской области,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T05:10:00+03:00
2025-04-17T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили польскую самоходную артустановку Krab в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения 6-й армии группировки войск "Запад" в Купянском районе Харьковской области с помощью средств воздушной разведки была выявлена вражеская самоходная артиллерийская установка Krab польского производства на огневой позиции", - сообщили в МО. Уточняется, что после анализа полученных разведданных о нахождении цели было принято решение уничтожить установку при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет". "В результате точного удара военнослужащими операторами артиллерийской соединения заданная цель была уничтожена", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html
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харьковская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили польскую артустановку в Харьковской области

Российские бойцы уничтожили польскую САУ Krab в Харьковской области Ланцетом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили польскую самоходную артустановку Krab в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения 6-й армии группировки войск "Запад" в Купянском районе Харьковской области с помощью средств воздушной разведки была выявлена вражеская самоходная артиллерийская установка Krab польского производства на огневой позиции", - сообщили в МО.
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Уточняется, что после анализа полученных разведданных о нахождении цели было принято решение уничтожить установку при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет".
"В результате точного удара военнослужащими операторами артиллерийской соединения заданная цель была уничтожена", - пояснили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияБезопасность
 
 
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