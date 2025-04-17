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WP: союзники Украины в ЕС хотят убедить США стать более жесткими к России - РИА Новости, 17.04.2025
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15:46 17.04.2025 (обновлено: 15:50 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/sojuzniki-2011837730.html
WP: союзники Украины в ЕС хотят убедить США стать более жесткими к России
WP: союзники Украины в ЕС хотят убедить США стать более жесткими к России - РИА Новости, 17.04.2025
WP: союзники Украины в ЕС хотят убедить США стать более жесткими к России
Европейские союзники Украины пытаются убедить США занять более жестокую позицию в отношении России, такие усилия будут предприняты в четверг в Париже, пишет... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:46:00+03:00
2025-04-17T15:50:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
эммануэль макрон
марко рубио
стив уиткофф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Европейские союзники Украины пытаются убедить США занять более жестокую позицию в отношении России, такие усилия будут предприняты в четверг в Париже, пишет газета Washington Post. "Ключевые европейские союзники Украины... пытаются убедить Вашингтон занять более жесткую позицию в отношении России, что, по словам одного из европейских чиновников, станет частью усилий, предпринятых в четверг", - говорится в публикации. Ранее Елисейский дворец сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проведет рабочий обед с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Париже. Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250410/kallas-2010387351.html
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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, марко рубио, стив уиткофф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
WP: союзники Украины в ЕС хотят убедить США стать более жесткими к России

WP: союзники Украины в ЕС пытаются убедить США занять более жесткую позицию к РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС в Брюсселе
Флаги США и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Европейские союзники Украины пытаются убедить США занять более жестокую позицию в отношении России, такие усилия будут предприняты в четверг в Париже, пишет газета Washington Post.
"Ключевые европейские союзники Украины... пытаются убедить Вашингтон занять более жесткую позицию в отношении России, что, по словам одного из европейских чиновников, станет частью усилий, предпринятых в четверг", - говорится в публикации.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
США не очень высоко ценят ЕС, заявила Каллас
10 апреля, 09:16
Ранее Елисейский дворец сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проведет рабочий обед с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Париже. Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Глава дипломатии ЕС призвала США оказать большее давление на Россию
31 марта, 14:07
 
В миреУкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронМарко РубиоСтив УиткоффСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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