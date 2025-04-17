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В Смоленске пройдет заседание межпарлкомиссии России и Белоруссии - РИА Новости, 17.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:36 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/smolensk-2011903975.html
В Смоленске пройдет заседание межпарлкомиссии России и Белоруссии
В Смоленске пройдет заседание межпарлкомиссии России и Белоруссии - РИА Новости, 17.04.2025
В Смоленске пройдет заседание межпарлкомиссии России и Белоруссии
Смоленск впервые станет площадкой для проведения заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Беларусь по межрегиональному... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:36:00+03:00
2025-04-17T19:36:00+03:00
смоленская область
смоленск
белоруссия
василий анохин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Смоленск впервые станет площадкой для проведения заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству, которое пройдет 25-26 апреля, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Обсудим реализацию соглашений о сотрудничестве, подписанных на форумах регионов Беларуси и России. Особое внимание уделим молодежной политике. В прошлом году в Смоленске впервые прошел форум молодых историков Союзного государства и реализован проект "Под одним небом", объединивших более 30 тысяч молодых людей. Эта инициатива может послужить основной для реализации подобных проектов в будущем", - написал Анохин. Важной темой заседания, добавил он, станет 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. "Вместе с участниками делегации почтим память героев, обсудим вопросы сохранения исторической памяти. Мы обязаны помнить подвиг нашего народа и наша общая задача - сохранять и передавать правдивую информацию о героических событиях тех лет", - подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250416/anokhin-2011685411.html
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смоленск, белоруссия, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Белоруссия, Василий Анохин
В Смоленске пройдет заседание межпарлкомиссии России и Белоруссии

В Смоленске обсудят межрегиональное сотрудничество России и Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Смоленск впервые станет площадкой для проведения заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству, которое пройдет 25-26 апреля, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Обсудим реализацию соглашений о сотрудничестве, подписанных на форумах регионов Беларуси и России. Особое внимание уделим молодежной политике. В прошлом году в Смоленске впервые прошел форум молодых историков Союзного государства и реализован проект "Под одним небом", объединивших более 30 тысяч молодых людей. Эта инициатива может послужить основной для реализации подобных проектов в будущем", - написал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Анохин: Смоленская область может получить дополнительную поддержку проектов
16 апреля, 20:55
Важной темой заседания, добавил он, станет 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. "Вместе с участниками делегации почтим память героев, обсудим вопросы сохранения исторической памяти. Мы обязаны помнить подвиг нашего народа и наша общая задача - сохранять и передавать правдивую информацию о героических событиях тех лет", - подчеркнул Анохин.
 
Смоленская областьСмоленскБелоруссияВасилий Анохин
 
 
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