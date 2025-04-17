https://ria.ru/20250417/smolensk-2011903975.html

В Смоленске пройдет заседание межпарлкомиссии России и Белоруссии

В Смоленске пройдет заседание межпарлкомиссии России и Белоруссии - РИА Новости, 17.04.2025

В Смоленске пройдет заседание межпарлкомиссии России и Белоруссии

Смоленск впервые станет площадкой для проведения заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Беларусь по межрегиональному... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:36:00+03:00

2025-04-17T19:36:00+03:00

2025-04-17T19:36:00+03:00

смоленская область

смоленск

белоруссия

василий анохин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Смоленск впервые станет площадкой для проведения заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству, которое пройдет 25-26 апреля, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Обсудим реализацию соглашений о сотрудничестве, подписанных на форумах регионов Беларуси и России. Особое внимание уделим молодежной политике. В прошлом году в Смоленске впервые прошел форум молодых историков Союзного государства и реализован проект "Под одним небом", объединивших более 30 тысяч молодых людей. Эта инициатива может послужить основной для реализации подобных проектов в будущем", - написал Анохин. Важной темой заседания, добавил он, станет 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. "Вместе с участниками делегации почтим память героев, обсудим вопросы сохранения исторической памяти. Мы обязаны помнить подвиг нашего народа и наша общая задача - сохранять и передавать правдивую информацию о героических событиях тех лет", - подчеркнул Анохин.

https://ria.ru/20250416/anokhin-2011685411.html

смоленск

белоруссия

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Артем Смирнов

смоленск, белоруссия, василий анохин