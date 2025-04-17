Рейтинг@Mail.ru
В Музее кино открылась выставка к 100-летию Смоктуновского - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:47 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/smoktunovskiy-2011704293.html
В Музее кино открылась выставка к 100-летию Смоктуновского
В Музее кино открылась выставка к 100-летию Смоктуновского - РИА Новости, 17.04.2025
В Музее кино открылась выставка к 100-летию Смоктуновского
Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается", приуроченная к 100-летию со дня рождения артиста, открылась в музее кино на ВДНХ в Москве,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:47:00+03:00
2025-04-17T09:47:00+03:00
культура
культура
культура-важное
иннокентий смоктуновский
андрей кончаловский
музей кино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011703264_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68790a553c41a7b0ae1006a6e93a270e.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается", приуроченная к 100-летию со дня рождения артиста, открылась в музее кино на ВДНХ в Москве, сообщили в пресс-службе музея. "Пятнадцатого апреля в Государственном центральном музее кино на ВДНХ открылась выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается", приуроченная к 100-летию со дня рождения артиста", - говорится в сообщении. Проект рассказывает о советских и российских экранизациях отечественной классики XIX века, отметили в пресс-службе. В экспозиции, оформленной в стиле дворянской усадьбы, представлены костюмные комплексы из фильмов, эскизы декораций и костюмов, плакаты и фотографии со съемочных площадок из фондов музея кино. Особое внимание создатели выставки уделили фильмам 1960–1970-х годов, среди которых знаковые картины Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Эльдара Рязанова и других выдающихся советских режиссеров. Через экспонаты можно узнать о киноадаптациях сочинений Антона Чехова и романов Ивана Тургенева, а также фильмах по мотивам произведений Александра Пушкина, Льва Толстого и Александра Островского, добавили в музее. Например, в экспозиции, посвященной картине Кончаловского "Дворянское гнездо" 1969 года по одноименному роману Тургенева, акцент сделан на сценографических решениях фильма, в том числе оформлении усадьбы Калитиных, представляющей идиллию дворянского мира. Отдельный раздел посвящен народному артисту СССР Иннокентию Смоктуновскому. Посетители смогут узнать о его образах в экранизациях произведений "Дядя Ваня", "Степь", "Моцарт и Сальери", а также о важных страницах биографии артиста. Экспозицию дополняет живописный раздел, подготовленный совместно с музеем-заповедником "Абрамцево": где представлены работы Василия Поленова, Константина Коровина, Аполлинария Васнецова и других художников, вдохновлявшихся эстетикой русской усадьбы. Многие из них стали основой образов дворянской жизни, воплощенных в кинематографе, отметили в пресс-службе. Выставка открыта для посещения до 28 сентября.
https://ria.ru/20250328/smoktunovskiy-2007679055.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011703264_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_e362e76756792973c3cf3fb9dfbf7f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
культура, культура-важное, иннокентий смоктуновский, андрей кончаловский, музей кино
Культура, Культура, Культура-Важное, Иннокентий Смоктуновский, Андрей Кончаловский, Музей кино
В Музее кино открылась выставка к 100-летию Смоктуновского

В Музее кино открылась выставка "Дворянское гнездо" к 100-летию Смоктуновского

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается"
Выставка Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается", приуроченная к 100-летию со дня рождения артиста, открылась в музее кино на ВДНХ в Москве, сообщили в пресс-службе музея.
"Пятнадцатого апреля в Государственном центральном музее кино на ВДНХ открылась выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается", приуроченная к 100-летию со дня рождения артиста", - говорится в сообщении.
Проект рассказывает о советских и российских экранизациях отечественной классики XIX века, отметили в пресс-службе. В экспозиции, оформленной в стиле дворянской усадьбы, представлены костюмные комплексы из фильмов, эскизы декораций и костюмов, плакаты и фотографии со съемочных площадок из фондов музея кино.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ. На выставке представят эскизы декораций и костюмов, плакаты, фотографии рабочих моментов, а также костюмные комплексы к фильму "Анна Каренина" (2009, реж. Сергей Соловьев). Отдельный раздел выставки отведен жизни и творчеству Иннокентия Смоктуновского. В 2025 году со дня рождения артиста исполнилось 100 лет.
Выставка Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается
Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ. На выставке представят эскизы декораций и костюмов, плакаты, фотографии рабочих моментов, а также костюмные комплексы к фильму "Анна Каренина" (2009, реж. Сергей Соловьев). Отдельный раздел выставки отведен жизни и творчеству Иннокентия Смоктуновского. В 2025 году со дня рождения артиста исполнилось 100 лет.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ.

Выставка Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается

Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 2
Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ. На выставке представят эскизы декораций и костюмов, плакаты, фотографии рабочих моментов, а также костюмные комплексы к фильму "Анна Каренина" (2009, реж. Сергей Соловьев). Отдельный раздел выставки отведен жизни и творчеству Иннокентия Смоктуновского. В 2025 году со дня рождения артиста исполнилось 100 лет.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 2

Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 2
Особое внимание создатели выставки уделили фильмам 1960–1970-х годов, среди которых знаковые картины Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Эльдара Рязанова и других выдающихся советских режиссеров. Через экспонаты можно узнать о киноадаптациях сочинений Антона Чехова и романов Ивана Тургенева, а также фильмах по мотивам произведений Александра Пушкина, Льва Толстого и Александра Островского, добавили в музее.
Например, в экспозиции, посвященной картине Кончаловского "Дворянское гнездо" 1969 года по одноименному роману Тургенева, акцент сделан на сценографических решениях фильма, в том числе оформлении усадьбы Калитиных, представляющей идиллию дворянского мира.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается"
Выставка Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается"
Отдельный раздел посвящен народному артисту СССР Иннокентию Смоктуновскому. Посетители смогут узнать о его образах в экранизациях произведений "Дядя Ваня", "Степь", "Моцарт и Сальери", а также о важных страницах биографии артиста.
Экспозицию дополняет живописный раздел, подготовленный совместно с музеем-заповедником "Абрамцево": где представлены работы Василия Поленова, Константина Коровина, Аполлинария Васнецова и других художников, вдохновлявшихся эстетикой русской усадьбы. Многие из них стали основой образов дворянской жизни, воплощенных в кинематографе, отметили в пресс-службе.
Выставка открыта для посещения до 28 сентября.
Актер Иннокентий Смоктуновский в роли Дмитрия Бауэра в фильме Светланы Дружининой Исполнение желаний - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Война, плен, Гамлет и три ордена Ленина: судьба Иннокентия Смоктуновского
28 марта, 08:00
 
КультураКультураКультура-ВажноеИннокентий СмоктуновскийАндрей КончаловскийМузей кино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала