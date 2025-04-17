В Музее кино открылась выставка к 100-летию Смоктуновского
В Музее кино открылась выставка "Дворянское гнездо" к 100-летию Смоктуновского
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается"
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается", приуроченная к 100-летию со дня рождения артиста, открылась в музее кино на ВДНХ в Москве, сообщили в пресс-службе музея.
"Пятнадцатого апреля в Государственном центральном музее кино на ВДНХ открылась выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается", приуроченная к 100-летию со дня рождения артиста", - говорится в сообщении.
Проект рассказывает о советских и российских экранизациях отечественной классики XIX века, отметили в пресс-службе. В экспозиции, оформленной в стиле дворянской усадьбы, представлены костюмные комплексы из фильмов, эскизы декораций и костюмов, плакаты и фотографии со съемочных площадок из фондов музея кино.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ. На выставке представят эскизы декораций и костюмов, плакаты, фотографии рабочих моментов, а также костюмные комплексы к фильму "Анна Каренина" (2009, реж. Сергей Соловьев). Отдельный раздел выставки отведен жизни и творчеству Иннокентия Смоктуновского. В 2025 году со дня рождения артиста исполнилось 100 лет.
Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ. На выставке представят эскизы декораций и костюмов, плакаты, фотографии рабочих моментов, а также костюмные комплексы к фильму "Анна Каренина" (2009, реж. Сергей Соловьев). Отдельный раздел выставки отведен жизни и творчеству Иннокентия Смоктуновского. В 2025 году со дня рождения артиста исполнилось 100 лет.
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк
Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ.
Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ.
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Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ. На выставке представят эскизы декораций и костюмов, плакаты, фотографии рабочих моментов, а также костюмные комплексы к фильму "Анна Каренина" (2009, реж. Сергей Соловьев). Отдельный раздел выставки отведен жизни и творчеству Иннокентия Смоктуновского. В 2025 году со дня рождения артиста исполнилось 100 лет.
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Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается" в музее кино на ВДНХ.
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Особое внимание создатели выставки уделили фильмам 1960–1970-х годов, среди которых знаковые картины Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Эльдара Рязанова и других выдающихся советских режиссеров. Через экспонаты можно узнать о киноадаптациях сочинений Антона Чехова и романов Ивана Тургенева, а также фильмах по мотивам произведений Александра Пушкина, Льва Толстого и Александра Островского, добавили в музее.
Например, в экспозиции, посвященной картине Кончаловского "Дворянское гнездо" 1969 года по одноименному роману Тургенева, акцент сделан на сценографических решениях фильма, в том числе оформлении усадьбы Калитиных, представляющей идиллию дворянского мира.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается"
Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается"
Отдельный раздел посвящен народному артисту СССР Иннокентию Смоктуновскому. Посетители смогут узнать о его образах в экранизациях произведений "Дядя Ваня", "Степь", "Моцарт и Сальери", а также о важных страницах биографии артиста.
Экспозицию дополняет живописный раздел, подготовленный совместно с музеем-заповедником "Абрамцево": где представлены работы Василия Поленова, Константина Коровина, Аполлинария Васнецова и других художников, вдохновлявшихся эстетикой русской усадьбы. Многие из них стали основой образов дворянской жизни, воплощенных в кинематографе, отметили в пресс-службе.
Выставка открыта для посещения до 28 сентября.