https://ria.ru/20250417/smoktunovskiy-2011704293.html

В Музее кино открылась выставка к 100-летию Смоктуновского

В Музее кино открылась выставка к 100-летию Смоктуновского - РИА Новости, 17.04.2025

В Музее кино открылась выставка к 100-летию Смоктуновского

Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается", приуроченная к 100-летию со дня рождения артиста, открылась в музее кино на ВДНХ в Москве,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:47:00+03:00

2025-04-17T09:47:00+03:00

2025-04-17T09:47:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается", приуроченная к 100-летию со дня рождения артиста, открылась в музее кино на ВДНХ в Москве, сообщили в пресс-службе музея. "Пятнадцатого апреля в Государственном центральном музее кино на ВДНХ открылась выставка "Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается", приуроченная к 100-летию со дня рождения артиста", - говорится в сообщении. Проект рассказывает о советских и российских экранизациях отечественной классики XIX века, отметили в пресс-службе. В экспозиции, оформленной в стиле дворянской усадьбы, представлены костюмные комплексы из фильмов, эскизы декораций и костюмов, плакаты и фотографии со съемочных площадок из фондов музея кино. Особое внимание создатели выставки уделили фильмам 1960–1970-х годов, среди которых знаковые картины Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Эльдара Рязанова и других выдающихся советских режиссеров. Через экспонаты можно узнать о киноадаптациях сочинений Антона Чехова и романов Ивана Тургенева, а также фильмах по мотивам произведений Александра Пушкина, Льва Толстого и Александра Островского, добавили в музее. Например, в экспозиции, посвященной картине Кончаловского "Дворянское гнездо" 1969 года по одноименному роману Тургенева, акцент сделан на сценографических решениях фильма, в том числе оформлении усадьбы Калитиных, представляющей идиллию дворянского мира. Отдельный раздел посвящен народному артисту СССР Иннокентию Смоктуновскому. Посетители смогут узнать о его образах в экранизациях произведений "Дядя Ваня", "Степь", "Моцарт и Сальери", а также о важных страницах биографии артиста. Экспозицию дополняет живописный раздел, подготовленный совместно с музеем-заповедником "Абрамцево": где представлены работы Василия Поленова, Константина Коровина, Аполлинария Васнецова и других художников, вдохновлявшихся эстетикой русской усадьбы. Многие из них стали основой образов дворянской жизни, воплощенных в кинематографе, отметили в пресс-службе. Выставка открыта для посещения до 28 сентября.

https://ria.ru/20250328/smoktunovskiy-2007679055.html

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2025

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

культура, культура-важное, иннокентий смоктуновский, андрей кончаловский, музей кино