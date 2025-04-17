Экс-главврача мурманской поликлиники заподозрили в превышении полномочий
Главврача в Мурманске заподозрили в превышениях, им может быть Биджоев
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Следователи задержали бывшего главного врача одной из поликлиник Мурманска по подозрению в превышении должностных полномочий, дело связано с фиктивной диспансеризацией, сообщили в региональном СУСК РФ.
"Следственными органами СУСК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного врача одной из поликлиник города Мурманска, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2024 году подозреваемый, являясь главным врачом одной из городских поликлиник, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам внести в медицинскую информационную систему заведомо ложные сведения о прохождении гражданами профилактического медицинского осмотра и диспансеризации без фактического их проведения. "На основании указанных сведений из бюджета поликлинике были оплачены услуги диспансеризации в сумме более 930 тысяч рублей", - уточнили в ведомстве.
Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, проводятся обыски, выемки документов, допросы свидетелей и другие следственные действия, устанавливаются иные факты возможной противоправной деятельности подозреваемого.
СК не сообщает фамилию задержанного, однако, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о Константине Биджоеве, который до марта этого года занимал должность главврача двух мурманских поликлиник. Биджоев также является депутатом областной думы.