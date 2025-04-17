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Экс-главврача мурманской поликлиники заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 17.04.2025
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18:00 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/sk-2011887099.html
Экс-главврача мурманской поликлиники заподозрили в превышении полномочий
Экс-главврача мурманской поликлиники заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 17.04.2025
Экс-главврача мурманской поликлиники заподозрили в превышении полномочий
Следователи задержали бывшего главного врача одной из поликлиник Мурманска по подозрению в превышении должностных полномочий, дело связано с фиктивной... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:00:00+03:00
2025-04-17T18:00:00+03:00
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МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Следователи задержали бывшего главного врача одной из поликлиник Мурманска по подозрению в превышении должностных полномочий, дело связано с фиктивной диспансеризацией, сообщили в региональном СУСК РФ. "Следственными органами СУСК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного врача одной из поликлиник города Мурманска, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2024 году подозреваемый, являясь главным врачом одной из городских поликлиник, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам внести в медицинскую информационную систему заведомо ложные сведения о прохождении гражданами профилактического медицинского осмотра и диспансеризации без фактического их проведения. "На основании указанных сведений из бюджета поликлинике были оплачены услуги диспансеризации в сумме более 930 тысяч рублей", - уточнили в ведомстве. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, проводятся обыски, выемки документов, допросы свидетелей и другие следственные действия, устанавливаются иные факты возможной противоправной деятельности подозреваемого. СК не сообщает фамилию задержанного, однако, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о Константине Биджоеве, который до марта этого года занимал должность главврача двух мурманских поликлиник. Биджоев также является депутатом областной думы.
https://ria.ru/20250417/mvd-2011762322.html
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происшествия, россия, мурманск, мурманская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Мурманск, Мурманская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главврача мурманской поликлиники заподозрили в превышении полномочий

Главврача в Мурманске заподозрили в превышениях, им может быть Биджоев

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Следователи задержали бывшего главного врача одной из поликлиник Мурманска по подозрению в превышении должностных полномочий, дело связано с фиктивной диспансеризацией, сообщили в региональном СУСК РФ.
"Следственными органами СУСК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного врача одной из поликлиник города Мурманска, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2024 году подозреваемый, являясь главным врачом одной из городских поликлиник, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам внести в медицинскую информационную систему заведомо ложные сведения о прохождении гражданами профилактического медицинского осмотра и диспансеризации без фактического их проведения. "На основании указанных сведений из бюджета поликлинике были оплачены услуги диспансеризации в сумме более 930 тысяч рублей", - уточнили в ведомстве.
Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, проводятся обыски, выемки документов, допросы свидетелей и другие следственные действия, устанавливаются иные факты возможной противоправной деятельности подозреваемого.
СК не сообщает фамилию задержанного, однако, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о Константине Биджоеве, который до марта этого года занимал должность главврача двух мурманских поликлиник. Биджоев также является депутатом областной думы.
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