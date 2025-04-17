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Шевченко: пробег по городам-героям напоминает о массовом героизме жителей - РИА Новости, 17.04.2025
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19:32 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/shevchenko-2011903441.html
Шевченко: пробег по городам-героям напоминает о массовом героизме жителей
Шевченко: пробег по городам-героям напоминает о массовом героизме жителей - РИА Новости, 17.04.2025
Шевченко: пробег по городам-героям напоминает о массовом героизме жителей
Проект "Города-герои – города героев" напоминает об истории массового героизма в нашей стране, о подвигах, совершенных жителями этих городов в борьбе с... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:32:00+03:00
2025-04-17T19:32:00+03:00
россия
москва
севастополь
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Проект "Города-герои – города героев" напоминает об истории массового героизма в нашей стране, о подвигах, совершенных жителями этих городов в борьбе с фашизмом, сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Андрей Шевченко. В преддверии юбилея Великой Победы столичный парламент при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина реализует масштабный патриотический проект "Города-герои – города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой" и "Крепость-герой". Так, с 29 апреля по 8 мая состоится автомобильный пробег по трем маршрутам, которые охватят 11 городов-героев России и Белоруссии: Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Смоленск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тулу, Брест и Минск. По ходу пробега в городах-героях пройдут патриотические мероприятия. В их числе - торжественные митинги, церемонии возложения цветов к монументам, церемония забора земли с братских захоронений воинов-героев ВОВ для последующей передачи в крипту храма в Минске и встречи участников автопробега с молодежью. "Самое важное, что этот автопробег еще раз напоминает, что подвиг совершали города, люди в этих городах, был массовый героизм. И сегодня в этом автопробеге участвуют действительно герои, те люди, о которых нужно снимать фильмы, писать книги. Такой истории, которая есть в нашем государстве, нет больше ни у кого, история победы, история массового героизма. И через проект мы еще раз об этом напоминаем", - сказал Шевченко на пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Города-герои – города героев". Герой России, первый заместитель председателя правления Межрегиональной общественной организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области" Вячеслав Сивко рассказал на пресс-конференции о первых городах-героях - Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе.
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россия, москва, севастополь, сергей собянин
Россия, Москва, Севастополь, Сергей Собянин
Шевченко: пробег по городам-героям напоминает о массовом героизме жителей

Шевченко: автопробег "Города-герои – города героев" напомнит о героизме жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтопробег, приуроченный ко Дню Победы
Автопробег, приуроченный ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автопробег, приуроченный ко Дню Победы
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Проект "Города-герои – города героев" напоминает об истории массового героизма в нашей стране, о подвигах, совершенных жителями этих городов в борьбе с фашизмом, сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Андрей Шевченко.
В преддверии юбилея Великой Победы столичный парламент при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина реализует масштабный патриотический проект "Города-герои – города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой" и "Крепость-герой". Так, с 29 апреля по 8 мая состоится автомобильный пробег по трем маршрутам, которые охватят 11 городов-героев России и Белоруссии: Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Смоленск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тулу, Брест и Минск.
Автопробег, приуроченный ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Шевченко: проект "Города герои - города героев" нужно сделать всенародным
Вчера, 18:34
По ходу пробега в городах-героях пройдут патриотические мероприятия. В их числе - торжественные митинги, церемонии возложения цветов к монументам, церемония забора земли с братских захоронений воинов-героев ВОВ для последующей передачи в крипту храма в Минске и встречи участников автопробега с молодежью.
"Самое важное, что этот автопробег еще раз напоминает, что подвиг совершали города, люди в этих городах, был массовый героизм. И сегодня в этом автопробеге участвуют действительно герои, те люди, о которых нужно снимать фильмы, писать книги. Такой истории, которая есть в нашем государстве, нет больше ни у кого, история победы, история массового героизма. И через проект мы еще раз об этом напоминаем", - сказал Шевченко на пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Города-герои – города героев".
Герой России, первый заместитель председателя правления Межрегиональной общественной организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области" Вячеслав Сивко рассказал на пресс-конференции о первых городах-героях - Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе.
 
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