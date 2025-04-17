https://ria.ru/20250417/shevchenko-2011891681.html

Шевченко: проект "Города герои - города героев" нужно сделать всенародным

Шевченко: проект "Города герои - города героев" нужно сделать всенародным - РИА Новости, 17.04.2025

Шевченко: проект "Города герои - города героев" нужно сделать всенародным

Там, где пройдет маршрут автопробега "Города герои – города героев" будет много предложений, необходимо их обобщить и проект сделать всенародным, сообщил... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:34:00+03:00

2025-04-17T18:34:00+03:00

2025-04-17T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Там, где пройдет маршрут автопробега "Города герои – города героев" будет много предложений, необходимо их обобщить и проект сделать всенародным, сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Андрей Шевченко. В преддверии юбилея Великой Победы столичный парламент при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина реализовал масштабный патриотический проект "Города-герои – города героев", приуроченный к юбилейным датам присвоения званий "городов-героев", "крепости-героя". В рамках патриотического проекта состоится автопробег с 29 апреля по 8 мая на автомобилях "Москвич". "Я уверен, что там, где пройдет маршрут пробега по муниципальным образованиям будет очень много предложений и наша задача – эти предложения обобщить и сделать проект всенародным", - сказал Шевченко во время пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Города-герои – города героев". Он отметил, что этот проект будет событием для всей страны. По словам председателя, в последнее время нечасто говорят о подвиге городов-героев, поэтому эту тему важно освещать. Председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, советник заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Сабина Цветкова отметила, что это максимально патриотическая акция и участие "Москвича" созвучно во всех смыслах этого слова. "К сожалению, с каждым днем великих людей становится все меньше и запечатлеть это в таких акциях – города герои – важно. <…> Это и есть синтез патриотизма, любовь к Родине и память", - заключила Цветкова.

https://ria.ru/20250417/den-2011772895.html

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Артем Смирнов

россия, совет федерации рф, москва, сергей собянин