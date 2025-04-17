https://ria.ru/20250417/shakhtersk-2011733416.html

Сахалинская область восстановит 23 соцобъекта в Шахтерске в ДНР

Сахалинская область восстановит 23 соцобъекта в Шахтерске в ДНР - РИА Новости, 17.04.2025

Сахалинская область восстановит 23 соцобъекта в Шахтерске в ДНР

Рабочая группа Сахалинской области в рамках помощи подшефному городу Шахтерску в ДНР восстановит в этом году 23 социальных объекта в муниципалитете, сообщили в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T08:30:00+03:00

2025-04-17T08:30:00+03:00

2025-04-17T08:30:00+03:00

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 апр - РИА Новости. Рабочая группа Сахалинской области в рамках помощи подшефному городу Шахтерску в ДНР восстановит в этом году 23 социальных объекта в муниципалитете, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Рабочая группа правительства Сахалинской области работает согласно плану, который утвержден главой Шахтерского муниципального округа, правительством ДНР и областным правительством. Особое внимание уделяется восстановлению объектов социальной сферы. В 2025 году запланировано 31 мероприятие на 23 объектах", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным пресс-службы, в список планируемых работ, кроме капремонта ряда объектов, вошли обустройство игровых площадок в 14 школах и детсадах, замена кровли семи многоквартирных домов, ремонт пищеблока детского социального центра, установка помывочного и прачечного блоков в доме-интернате для детей-инвалидов. Подрядчики на данные объекты определены, контракты с ними заключены, добавили в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что благодаря помощи островного региона в Шахтерском муниципальном округе продолжают работать аварийно-ремонтные бригады. Они укомплектованы нужными специалистами, техникой и оборудованием и оказывают существенную помощь в подготовке объектов подшефной территории к осенне-зимнему периоду. Кроме того, шефы организуют этим летом отдых 500 детей Шахтерска в Ростовской области, уточнили в пресс-службе. В пресс-службе также подчеркнули, что помощник вице-премьера Юрия Трутнева Игорь Цветков посетил ДНР и проверил, как регионы Дальнего Востока оказывают помощь подшефным территориям. "Сахалин третий год подряд удерживает звание лидера по досрочному выполнению намеченных планов. Думаю, что к июлю регион справится с ними", - приводят в пресс-службе слова Цветкова.

https://ria.ru/20250324/dfo-2006854912.html

https://ria.ru/20241008/enakievo--1977072273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, сахалинская область, ростовская область, общество