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Адвокат утверждает, что Шабутдинов возместил ущерб потерпевшим - РИА Новости, 17.04.2025
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18:22 17.04.2025 (обновлено: 18:23 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/shabutdinov-2011889910.html
Адвокат утверждает, что Шабутдинов возместил ущерб потерпевшим
Адвокат утверждает, что Шабутдинов возместил ущерб потерпевшим - РИА Новости, 17.04.2025
Адвокат утверждает, что Шабутдинов возместил ущерб потерпевшим
Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов возместил ущерб потерпевшим на сумму около 18 миллионов рублей по своему уголовному делу о крупном мошенничестве, рассказал... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:22:00+03:00
2025-04-17T18:23:00+03:00
москва
оаэ
аяз шабутдинов
василий алексеев
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов возместил ущерб потерпевшим на сумму около 18 миллионов рублей по своему уголовному делу о крупном мошенничестве, рассказал журналистам адвокат Калой Ахильгов после судебного заседания. "Возмещен ущерб в размере около 18 миллионов", - сказал он. Ранее в судебном заседании Ахильгов сообщил, что Шабутдинов полностью возместил ущерб 64 потерпевшим из 113. В четверг Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело бизнес-тренера по существу. Ожидается, что 5 мая прокуроры закончат зачитывать обвинительное заключение, а Шабутдинов выразит свое отношение к нему. Ранее Шабутдинов признал свою вину и заявил о готовности возмещать причиненный потерпевшим ущерб. Как сообщали в Telegram-канале московской прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тысяч рублей до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, уточнялось в сообщении. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу. В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.
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москва, оаэ, аяз шабутдинов, василий алексеев, общество
Москва, ОАЭ, Аяз Шабутдинов, Василий Алексеев, Общество
Адвокат утверждает, что Шабутдинов возместил ущерб потерпевшим

Адвокат Ахильгов: Шабутдинов возместил ущерб потерпевшим на сумму около 18 млн р

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аяз Шабутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов возместил ущерб потерпевшим на сумму около 18 миллионов рублей по своему уголовному делу о крупном мошенничестве, рассказал журналистам адвокат Калой Ахильгов после судебного заседания.
"Возмещен ущерб в размере около 18 миллионов", - сказал он.
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Ранее в судебном заседании Ахильгов сообщил, что Шабутдинов полностью возместил ущерб 64 потерпевшим из 113.
В четверг Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело бизнес-тренера по существу. Ожидается, что 5 мая прокуроры закончат зачитывать обвинительное заключение, а Шабутдинов выразит свое отношение к нему.
Ранее Шабутдинов признал свою вину и заявил о готовности возмещать причиненный потерпевшим ущерб.
Как сообщали в Telegram-канале московской прокуратуры, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись.
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Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг, в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере.
От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тысяч рублей до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, уточнялось в сообщении.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.
В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.
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