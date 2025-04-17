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Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат - РИА Новости, 17.04.2025
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15:39 17.04.2025 (обновлено: 15:43 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/shabutdinov-2011835399.html
Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат
Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат - РИА Новости, 17.04.2025
Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат
Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова сообщила, что он возместил ущерб 64 потерпевшим по своему уголовному делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:39:00+03:00
2025-04-17T15:43:00+03:00
происшествия
аяз шабутдинов
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова сообщила, что он возместил ущерб 64 потерпевшим по своему уголовному делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Всего потерпевшими признаны 113 человек."Шестидесяти четырем потерпевшим полностью возмещен ущерб", - сказал адвокат Калой Ахильгов.Сумма возмещенного ущерба не сообщается.
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происшествия, аяз шабутдинов, россия
Происшествия, Аяз Шабутдинов, Россия
Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат

Адвокат Ахильгов: Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по своему делу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер Аяз Шабутдинов во время рассмотрения дела о мошенничестве в суде
Блогер Аяз Шабутдинов во время рассмотрения дела о мошенничестве в суде - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Блогер Аяз Шабутдинов во время рассмотрения дела о мошенничестве в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова сообщила, что он возместил ущерб 64 потерпевшим по своему уголовному делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Всего потерпевшими признаны 113 человек.
"Шестидесяти четырем потерпевшим полностью возмещен ущерб", - сказал адвокат Калой Ахильгов.
Сумма возмещенного ущерба не сообщается.
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Аяз Шабутдинов: биография, история успеха, последние новости
31 марта, 16:06
 
ПроисшествияАяз ШабутдиновРоссия
 
 
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