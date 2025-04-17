https://ria.ru/20250417/shabutdinov-2011835399.html

Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат

Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат - РИА Новости, 17.04.2025

Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат

Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова сообщила, что он возместил ущерб 64 потерпевшим по своему уголовному делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:39:00+03:00

2025-04-17T15:39:00+03:00

2025-04-17T15:43:00+03:00

происшествия

аяз шабутдинов

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова сообщила, что он возместил ущерб 64 потерпевшим по своему уголовному делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Всего потерпевшими признаны 113 человек."Шестидесяти четырем потерпевшим полностью возмещен ущерб", - сказал адвокат Калой Ахильгов.Сумма возмещенного ущерба не сообщается.

https://ria.ru/20250331/shabutdinov-1997725816.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, аяз шабутдинов, россия