https://ria.ru/20250417/shabutdinov-2011835399.html
Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат
Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат - РИА Новости, 17.04.2025
Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат
Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова сообщила, что он возместил ущерб 64 потерпевшим по своему уголовному делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:39:00+03:00
2025-04-17T15:39:00+03:00
2025-04-17T15:43:00+03:00
происшествия
аяз шабутдинов
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита бизнес-тренера Аяза Шабутдинова сообщила, что он возместил ущерб 64 потерпевшим по своему уголовному делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Всего потерпевшими признаны 113 человек."Шестидесяти четырем потерпевшим полностью возмещен ущерб", - сказал адвокат Калой Ахильгов.Сумма возмещенного ущерба не сообщается.
https://ria.ru/20250331/shabutdinov-1997725816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, аяз шабутдинов, россия
Происшествия, Аяз Шабутдинов, Россия
Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим, заявил адвокат
Адвокат Ахильгов: Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по своему делу