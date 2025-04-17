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Платформа "Мой экспорт" провела обучающий семинар во Владимире - РИА Новости, 18.04.2025
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14:46 17.04.2025 (обновлено: 12:26 18.04.2025)
https://ria.ru/20250417/seminar-2012036260.html
Платформа "Мой экспорт" провела обучающий семинар во Владимире
Платформа "Мой экспорт" провела обучающий семинар во Владимире - РИА Новости, 18.04.2025
Платформа "Мой экспорт" провела обучающий семинар во Владимире
Порядок оформления сертификата происхождения товара на платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) обсудили 17 апреля участники... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-17T14:46:00+03:00
2025-04-18T12:26:00+03:00
экономика
владимирская область
торгово-промышленная палата рф
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Порядок оформления сертификата происхождения товара на платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) обсудили 17 апреля участники обучающего семинара, организатором которого выступили Центр поддержки экспорта Владимирской области и Торгово-промышленная палата региона, сообщает центр. "Перед потенциальными и действующими экспортерами выступил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Денис Бадекин. Он рассказал, что сервис на платформе "Мой экспорт" регулярно обновляется, чтобы повысить его удобство и, как итог, упростить получение документа", - говорится в сообщении.Услуга на платформе "Мой экспорт" стала доступна в конце 2022 года. С момента ее запуска оформлено уже более 93 тысяч сертификатов.Сервис "Документы. Сертификат происхождения товара" предоставляет полный спектр цифровых возможностей: от автоматического определения доступных видов сертификатов и проверки данных в Торгово-промышленной палате России, до подачи заявок, запроса актов экспертизы, заключения в электронной форме договоров с экспертными организациями, просмотра проекта сертификата и уже оформленного сертификата по ссылкам, а также оплату услуг ТПП на платформе. Пользователи также могут формировать аналитические отчеты по заявкам сервиса различной степени детализации.В 2024 году сервис был дополнен функциональностью по оформлению сертификата формы СТ-1 на товары, попадающие под разрешительный порядок вывоза в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 г. № 311 и № 312."Оформление сертификата происхождения товаров в режиме "одного окна" через платформу "Мой экспорт" сделало процесс оформления сертификата удобным для экспортеров. Сервис постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать потребностям бизнеса. Только за прошедший период 2025 года экспортеры из Владимирской области оформили свыше 650 сертификатов происхождения товаров через цифровую платформу "Мой экспорт", ― отметил Денис Бадекин.Напомним, сертификат о происхождении товара является важным документом, подтверждающим принадлежность товара к определенной стране, где он был произведен или получил наиболее значимую переработку.Наличие сертификата происхождения товара может быть обязательным требованием в экспортных контрактах или правилах страны ввоза. В соответствии с международными торговыми соглашениями, предоставление на таможне сертификата о происхождении товара может существенно снизить размер таможенных пошлин или даже полностью освободить от уплаты налогов.Добавим, что РЭЦ регулярно проводит онлайн-семинары по обучению работе с сервисом, ссылки для подключения публикуются в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ/СПТ сертификация" и в описании сервиса на платформе "Мой экспорт" в разделе "Дополнительная информация".
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экономика, владимирская область, торгово-промышленная палата рф
Экономика, Владимирская область, Торгово-промышленная палата РФ

Платформа "Мой экспорт" провела обучающий семинар во Владимире

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве.
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Порядок оформления сертификата происхождения товара на платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) обсудили 17 апреля участники обучающего семинара, организатором которого выступили Центр поддержки экспорта Владимирской области и Торгово-промышленная палата региона, сообщает центр.
"Перед потенциальными и действующими экспортерами выступил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Денис Бадекин. Он рассказал, что сервис на платформе "Мой экспорт" регулярно обновляется, чтобы повысить его удобство и, как итог, упростить получение документа", - говорится в сообщении.
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на выставке - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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16 апреля, 12:43
Услуга на платформе "Мой экспорт" стала доступна в конце 2022 года. С момента ее запуска оформлено уже более 93 тысяч сертификатов.
Сервис "Документы. Сертификат происхождения товара" предоставляет полный спектр цифровых возможностей: от автоматического определения доступных видов сертификатов и проверки данных в Торгово-промышленной палате России, до подачи заявок, запроса актов экспертизы, заключения в электронной форме договоров с экспертными организациями, просмотра проекта сертификата и уже оформленного сертификата по ссылкам, а также оплату услуг ТПП на платформе. Пользователи также могут формировать аналитические отчеты по заявкам сервиса различной степени детализации.
В 2024 году сервис был дополнен функциональностью по оформлению сертификата формы СТ-1 на товары, попадающие под разрешительный порядок вывоза в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.03.2022 г. № 311 и № 312.
"Оформление сертификата происхождения товаров в режиме "одного окна" через платформу "Мой экспорт" сделало процесс оформления сертификата удобным для экспортеров. Сервис постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать потребностям бизнеса. Только за прошедший период 2025 года экспортеры из Владимирской области оформили свыше 650 сертификатов происхождения товаров через цифровую платформу "Мой экспорт", ― отметил Денис Бадекин.
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Бренд "Сделано в России" помогает продвижению детских товаров на экспорт
16 апреля, 10:36
Напомним, сертификат о происхождении товара является важным документом, подтверждающим принадлежность товара к определенной стране, где он был произведен или получил наиболее значимую переработку.
Наличие сертификата происхождения товара может быть обязательным требованием в экспортных контрактах или правилах страны ввоза. В соответствии с международными торговыми соглашениями, предоставление на таможне сертификата о происхождении товара может существенно снизить размер таможенных пошлин или даже полностью освободить от уплаты налогов.
Добавим, что РЭЦ регулярно проводит онлайн-семинары по обучению работе с сервисом, ссылки для подключения публикуются в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ/СПТ сертификация" и в описании сервиса на платформе "Мой экспорт" в разделе "Дополнительная информация".
Джакарта, Индонезия - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Российский экспортный центр открыл представительство в Индонезии
15 апреля, 17:22
 
ЭкономикаВладимирская областьТоргово-промышленная палата РФ
 
 
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