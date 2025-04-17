Светлая седмица: традиции пасхальной недели по дням
Пасхальная неделя
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Пасха - самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, “праздник праздников”. В 2025 году он выпадает на 20 апреля, традиции пасхальной недели по дням, что такое купальница и хороводница, кому можно принимать причастие во время Светлой седмицы, а кому не рекомендовано, в какие дни лучше поминать усопших и устраивать свадьбу, - в материале РИА Новости.
Пасхальная неделя 2025
Пасха - самый значимый в христианском календаре праздник, его история уходит корнями в древнюю Палестину. Еврейское название "Песах" означает "проходить мимо", "освобождать" и было связано с освобождением евреев из египетского плена. Но христиане ассоциируют этот день с воскрешением Иисуса после распятия. Церковная традиция отмечать Пасху всю неделю началась еще с апостольских времен.
Благовест на Светлой Седмице
Вера, пришедшая на Русь из Византии, принесла и традиции празднования Пасхи. Неделя, предшествующая празднику, называется Страстной, в это время заканчивающийся Великий пост особенно строг, но ближе к празднику начинались хозяйственные хлопоты.
Когда начинается
Начинается пасхальная неделя (иначе ее еще называют Светлая седмица, Красная, Великая) сразу после Пасхи (в 2025 году Светлое Христово Воскресенье выпадает на 20 апреля) 21 апреля и заканчивается 27 апреля перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи).
Что можно и нельзя делать
На время Светлой седмицы верующие стремятся соблюдать следующие правила:
- Пост закончен, ограничения в пище снимаются даже на еженедельные постные дни среду и пятницу. Неделя посвящена радости, поэтому даже тем, кто желает в это время совершить причастие, запрещено самовольно налагать на себя ограничения. Священнослужители настоятельно советуют причащаться в пасхальную неделю только тем верующим, кто соблюдал пост, остальным лучше прийти с этой целью после Великой недели (за исключением особых срочных случаев, например, болезни).
- Земные поклоны во время богослужений на всю неделю заменяются поясными, да и сами службы не читаются, а поются. Царские врата в храмах открыты настежь до субботы, ежедневно проводятся крестные ходы.
- На Пасху освящается особый хлеб на закваске (артос) - это большая просфора цилиндрической формы на вершине которой изображен крест. Всю последующую неделю он стоит у иконы Христа, а в субботу его раздают всем верующим. Считается, что артос обладает целебными свойствами и есть его просто так нельзя.
- Всю неделю следует радоваться, поздравлять родных и знакомых, просить прощения у тех, кого вольно или невольно обидел. Запрещено сквернословить, ругаться и завидовать, грустить и унывать.
- На Светлую седмицу лучше отказаться от тяжелого физического труда, не заниматься уборкой, ремонтом, садом и огородом.
- Традиция ходить на кладбище на Пасху пришла в Россию с советских времен, этого рекомендуется лучше не делать. По словам священнослужителей, во время всей Красной недели усопшие находятся рядом, считается что все воскресли. Поминовению нужно посвятить 9-й день, Радоницу, особый день, предназначенный именно для этого.
- Нельзя в это время венчаться и справлять свадьбы, для этого предназначена Красная горка.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПасхальные яйца на столе во время праздника "Светлая седмица" в музее деревянного зодчества "Витославлицы" в Новгородской области
Пасхальные яйца на столе во время праздника "Светлая седмица" в музее деревянного зодчества "Витославлицы" в Новгородской области
Традиции Светлой седмицы и названия дней
Каждый день пасхальной недели в народе имел свое название и правила.
Поливальный понедельник
В Светлый (Поливальный, Мокрый) понедельник было принято ходить в гости и обмениваться крашеными яйцами и куличами. День не зря получил свое название - считалось, что если облиться водой в это время, то хвори и болезни уйдут, человек очистится от всего дурного, укрепит тело и дух на следующий год.
Купалища
Светлый вторник (Купалища, Купальница) посвящен играм и веселью. В этот день обливали холодной водой всех, кто опоздал к утренней службе в церковь или не пришел на нее. Чаще всего в забавах участвовала молодежь, присматривая себе пару в веселой суете.
Хороводница
Светлая среда (хороводница, градовая) была отведена хороводам и гуляниям. Девушки собирались группами, водили хороводы, устраивали игры, пели песни. Считалось, что в этот день нельзя работать в поле и саду, иначе все посадки могут быть побиты градом.
Навский четверг
Светлый четверг имеет название Навский (от слова “навь” - потусторонний мир) или Пасха мертвых. В этот день необходимо поминать усопших, но ни в коем случае не грустить, а говорить о них с улыбкой, вспоминать все хорошие дела, которые они совершили. В народе было принято оставлять открытыми двери и вешать на окна полотенца, чтобы умершие близкие смогли прийти в гости.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖители города Тара Омской области на кладбище
Жители города Тара Омской области на кладбище
Прощеный день
В Светлую пятницу принято было прощать все обиды и ходить мириться, по традиции зятья ходили к родителям жены на поклон. В храмах вспоминают икону Богородицы "Живоносный источник", освящают воду, которой потом можно окропить огород, чтобы обеспечить богатый урожай.
Светлая суббота
Именно в этот день в храмах раздают специальный хлеб артос, который стоял неделю у иконы Христа. Кусочек освященной просфоры принято было хранить у иконостаса до следующей Пасхи и понемногу давать заболевшим для скорейшего выздоровления. В церквях закрываются царские врата, это означает, что пасхальная неделя подошла к концу. Раньше в этот день молодежь и дети катали яйца: выбиралась небольшая горка, с которой спускали крашенки и старались сбить как можно больше других яиц.
Красная горка
Светлое воскресенье (Фомино, Антипасха, Красная горка) - радостный и праздничный день, в который все незамужние и неженатые молодые люди не должны были оставаться дома. Считалось, что иначе проведешь один весь следующий год. Свадьба на Красную горку обещала долгую и счастливую семейную жизнь. Именно в этот день встречали полноправно пришедшую весну.
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