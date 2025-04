https://ria.ru/20250417/samolet-2011917021.html

Минтранс назвал срок получения сертификата на импортозамещенный Superjet

Минтранс назвал срок получения сертификата на импортозамещенный Superjet - РИА Новости, 17.04.2025

Минтранс назвал срок получения сертификата на импортозамещенный Superjet

Плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет SSJ New с двигателем ПД-8 - декабрь 2025 года, для этого прикладываются все усилия,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:50:00+03:00

2025-04-17T20:50:00+03:00

2025-04-17T21:10:00+03:00

экономика

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

министерство транспорта рф (минтранс россии)

импортозамещение

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942789050_0:158:2000:1283_1920x0_80_0_0_bbf439dcc8f7d6a23b65ce661f5a45d4.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет SSJ New с двигателем ПД-8 - декабрь 2025 года, для этого прикладываются все усилия, сообщил Минтранс РФ. "Плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет SSJ New с отечественным двигателем ПД-8 – декабрь 2025 года. Иные озвучиваемые в публичном поле даты могут касаться сроков, учитывающих в себе возможные риски", - сказано в сообщении. "Росавиация, разработчик самолета и другие участники процесса сертификации прикладывают все усилия для соблюдения планового срока получения сертификата типа на самолет", - добавили в Минтрансе.Ранее в четверг заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Андрей Иванов сказал в Совете Федерации, что сертификация импортозамещенного SSJ New сдвигается на март 2026 года из-за задержки сертификации двигателя ПД-8.В свою очередь "Ростех" в четверг заявил, что самолет будет сертифицирован в срок, его поставки авиакомпаниям запланированы в 2026 году, а сертификация двигателя ПД-8 ожидается осенью 2025 года.SSJ New - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.

https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991101776.html

https://ria.ru/20250328/mak-2008029513.html

https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991103350.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), министерство транспорта рф (минтранс россии), импортозамещение, технологии