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Минтранс назвал срок получения сертификата на импортозамещенный Superjet - РИА Новости, 17.04.2025
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20:50 17.04.2025 (обновлено: 21:10 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/samolet-2011917021.html
Минтранс назвал срок получения сертификата на импортозамещенный Superjet
Минтранс назвал срок получения сертификата на импортозамещенный Superjet - РИА Новости, 17.04.2025
Минтранс назвал срок получения сертификата на импортозамещенный Superjet
Плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет SSJ New с двигателем ПД-8 - декабрь 2025 года, для этого прикладываются все усилия,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:50:00+03:00
2025-04-17T21:10:00+03:00
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
импортозамещение
технологии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет SSJ New с двигателем ПД-8 - декабрь 2025 года, для этого прикладываются все усилия, сообщил Минтранс РФ. "Плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет SSJ New с отечественным двигателем ПД-8 – декабрь 2025 года. Иные озвучиваемые в публичном поле даты могут касаться сроков, учитывающих в себе возможные риски", - сказано в сообщении. "Росавиация, разработчик самолета и другие участники процесса сертификации прикладывают все усилия для соблюдения планового срока получения сертификата типа на самолет", - добавили в Минтрансе.Ранее в четверг заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Андрей Иванов сказал в Совете Федерации, что сертификация импортозамещенного SSJ New сдвигается на март 2026 года из-за задержки сертификации двигателя ПД-8.В свою очередь "Ростех" в четверг заявил, что самолет будет сертифицирован в срок, его поставки авиакомпаниям запланированы в 2026 году, а сертификация двигателя ПД-8 ожидается осенью 2025 года.SSJ New - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.
https://ria.ru/20241224/ssj-100-1991101776.html
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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), министерство транспорта рф (минтранс россии), импортозамещение, технологии
Экономика, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Импортозамещение, Технологии
Минтранс назвал срок получения сертификата на импортозамещенный Superjet

Минтранс назвал плановым сроком получения сертификата на SSJ New конец 2025-го

© Фото : ОАКИмпортозамещенный SJ-100
Импортозамещенный SJ-100 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : ОАК
Импортозамещенный SJ-100. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет SSJ New с двигателем ПД-8 - декабрь 2025 года, для этого прикладываются все усилия, сообщил Минтранс РФ.
"Плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет SSJ New с отечественным двигателем ПД-8 – декабрь 2025 года. Иные озвучиваемые в публичном поле даты могут касаться сроков, учитывающих в себе возможные риски", - сказано в сообщении.
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"Росавиация, разработчик самолета и другие участники процесса сертификации прикладывают все усилия для соблюдения планового срока получения сертификата типа на самолет", - добавили в Минтрансе.
Ранее в четверг заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Андрей Иванов сказал в Совете Федерации, что сертификация импортозамещенного SSJ New сдвигается на март 2026 года из-за задержки сертификации двигателя ПД-8.
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В свою очередь "Ростех" в четверг заявил, что самолет будет сертифицирован в срок, его поставки авиакомпаниям запланированы в 2026 году, а сертификация двигателя ПД-8 ожидается осенью 2025 года.
SSJ New - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.
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ЭкономикаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)ИмпортозамещениеТехнологии
 
 
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