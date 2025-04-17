https://ria.ru/20250417/samolet-2011714045.html

В США самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя

В США самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя - РИА Новости, 17.04.2025

В США самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя

Вылетавший из американского Денвера в канадский Эдмонтон самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T02:09:00+03:00

2025-04-17T02:09:00+03:00

2025-04-17T02:09:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вылетавший из американского Денвера в канадский Эдмонтон самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик, сообщает телеканал ABC со ссылкой на открытый архив записи переговоров гражданских летчиков LiveATC. "Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании United Airlines произошел пожар в двигателе, предположительно, вызванный редким столкновением с кроликом", - говорится в материале. Подчеркивается, что поврежденный самолет перевозил 153 пассажира и шесть членов экипажа. Со ссылкой на комментарии пассажиров телеканал отмечает, что возгорание началось при взлете из аэропорта Денвера. Однако, по данным телеканала, вскоре после взлета самолет был посажен в том же аэропорту, а пассажиры были отправлены в Эдмонтон на другом воздушном судне. Опираясь на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA), телеканал указывает, что за 2024 год среди около 20 тысяч столкновений авиатехники с животными всего четыре случая приходятся на кроликов.

https://ria.ru/20250416/samolet-2011492054.html

https://ria.ru/20241102/boeing-1981570038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денвер, эдмонтон, united airlines