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В США самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя - РИА Новости, 17.04.2025
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02:09 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/samolet-2011714045.html
В США самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя
В США самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя - РИА Новости, 17.04.2025
В США самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя
Вылетавший из американского Денвера в канадский Эдмонтон самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T02:09:00+03:00
2025-04-17T02:09:00+03:00
в мире
денвер
эдмонтон
united airlines
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вылетавший из американского Денвера в канадский Эдмонтон самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик, сообщает телеканал ABC со ссылкой на открытый архив записи переговоров гражданских летчиков LiveATC. "Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании United Airlines произошел пожар в двигателе, предположительно, вызванный редким столкновением с кроликом", - говорится в материале. Подчеркивается, что поврежденный самолет перевозил 153 пассажира и шесть членов экипажа. Со ссылкой на комментарии пассажиров телеканал отмечает, что возгорание началось при взлете из аэропорта Денвера. Однако, по данным телеканала, вскоре после взлета самолет был посажен в том же аэропорту, а пассажиры были отправлены в Эдмонтон на другом воздушном судне. Опираясь на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA), телеканал указывает, что за 2024 год среди около 20 тысяч столкновений авиатехники с животными всего четыре случая приходятся на кроликов.
https://ria.ru/20250416/samolet-2011492054.html
https://ria.ru/20241102/boeing-1981570038.html
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в мире, денвер, эдмонтон, united airlines
В мире, Денвер, Эдмонтон, United Airlines
В США самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя

Самолет в США экстренно сел из-за возгорания двигателя из-за кролика

© Flickr / Aero IcarusСамолет авиакомпании United Airlines
Самолет авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Flickr / Aero Icarus
Самолет авиакомпании United Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вылетавший из американского Денвера в канадский Эдмонтон самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик, сообщает телеканал ABC со ссылкой на открытый архив записи переговоров гражданских летчиков LiveATC.
"Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании United Airlines произошел пожар в двигателе, предположительно, вызванный редким столкновением с кроликом", - говорится в материале.
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Подчеркивается, что поврежденный самолет перевозил 153 пассажира и шесть членов экипажа.
Со ссылкой на комментарии пассажиров телеканал отмечает, что возгорание началось при взлете из аэропорта Денвера. Однако, по данным телеканала, вскоре после взлета самолет был посажен в том же аэропорту, а пассажиры были отправлены в Эдмонтон на другом воздушном судне.
Опираясь на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA), телеканал указывает, что за 2024 год среди около 20 тысяч столкновений авиатехники с животными всего четыре случая приходятся на кроликов.
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