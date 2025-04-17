https://ria.ru/20250417/rudenya-2011826364.html

Руденя обозначил задачи по современной городской среде в Верхневолжье

Руденя обозначил задачи по современной городской среде в Верхневолжье - РИА Новости, 17.04.2025

Руденя обозначил задачи по современной городской среде в Верхневолжье

Итоги работ по формированию современной городской среды в Тверской области были рассмотрены на заседании регионального правительства под руководством... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:05:00+03:00

2025-04-17T15:05:00+03:00

2025-04-17T15:05:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

городская среда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011825864_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_cc7c73093274ca2cf5ee0797a48cd73b.jpg

ТВЕРЬ, 17 апр — РИА Новости. Итоги работ по формированию современной городской среды в Тверской области были рассмотрены на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, определены задачи на 2025 год, сообщает пресс-служба властей Верхневолжья. "Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития инфраструктуры отметил, что задачи формирования безопасной и удобной среды в наших населенных пунктах должны решаться комплексно во всех регионах и муниципалитетах страны. Для нас важно развивать не только Тверь и крупные города Верхневолжья – это должны быть центры всех муниципальных образований, а также другие населенные пункты в округах. Молодежь должна видеть перспективы на своей малой родине", – приводит пресс-служба слова Рудени. Губернатор также подчеркнул, что эта работа должна вестись совместно, при активном участии глав территорий, депутатов, руководителей ответственных ведомств. Руденя обратил внимание — при проведении мероприятий по благоустройству необходимо делать акцент на развитии инфраструктуры для отдыха детей. А также проработать вопрос об организации видеонаблюдения на введенных объектах для повышения уровня безопасности граждан и предупреждения случаев вандализма. В Тверской области за время реализации национального проекта "Жилье и городская среда" было благоустроено более 640 общественных территорий – это площадки, парки, скверы, набережные, дворовые территории. В том числе, были реализованы комплексные проекты благоустройства, ставшие победителями Всероссийского конкурса для малых городов. С текущего года данная работа будет проводиться по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". До 2030 года в тверском регионе планируется благоустройство не менее 320 общественных территорий. При этом жители крупных городов продолжат определять наиболее значимые, по их мнению, территории, которые должны обрести новый облик, благодаря всероссийскому голосованию по выбору объектов благоустройства. В 2025 году к благоустройству заявлено 60 общественных пространств и пять дворов в 37 муниципалитетах Тверской области. В ряде территорий будут продолжены работы по обустройству значимых городских объектов. Например, в Твери – это улица Трехсвятская и Мигаловская набережная. В Ржеве – Городской сад и Спасская площадь. В Конаково – площадь по улице Энергетиков. Среди заявленных работ – обновление тротуаров, систем освещения, установка скамеек, качелей, озеленение территорий. Кроме того, будет продолжено благоустройство мест массового отдыха – в этом году это 40 парков. По Всероссийскому конкурсу в 2025-2026 годах предусмотрены работы на семи площадках в шести муниципальных образованиях. Это парковая зона по улице Венецианова и общественная территория по улице Попова в Удомле, Советская площадь в Бежецке, площадь 9-го Января в Торжке, Ванчакова линия в Вышнем Волочке, пойма реки Холынка в Ржеве и городской парк в Калязине.

https://ria.ru/20250416/bezopasnost-2011549528.html

https://ria.ru/20250411/razvitie-2010794123.html

тверь

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверь, игорь руденя, тверская область, городская среда