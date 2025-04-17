https://ria.ru/20250417/rossiya-2011795438.html

FT: иностранные компании приостановили уход с российского рынка

FT: иностранные компании приостановили уход с российского рынка - РИА Новости, 17.04.2025

FT: иностранные компании приостановили уход с российского рынка

Иностранные компании, работавшие над уходом с российского рынка, приостановили эти планы после возвращения в страну итальянской Ariston, наблюдая за развитием... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:20:00+03:00

2025-04-17T13:20:00+03:00

2025-04-17T13:20:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

денис мантуров

газпром

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Иностранные компании, работавшие над уходом с российского рынка, приостановили эти планы после возвращения в страну итальянской Ariston, наблюдая за развитием ситуации, пишет газета Financial Times. Некоторые иностранные компании, которые работают над уходом с российского рынка, сейчас не спешат с реализацией этих планов, пишет газета со ссылкой на четыре осведомленных источника. По их словам, компании наблюдают за тем, как развивается ситуация. Со стороны иностранных компаний наблюдаются "незначительные признаки слабого интереса" к возвращению, говорится также в статье. В марте президент России Владимир Путин подписал указ, выводящий бизнес Ariston в России из временного управления структуры "Газпрома", в которое он был передан год назад. Итальянская Ariston Group позже заявила, что после указа президента РФ намерена восстановить работу с российским руководством своей "дочки" "Аристон Термо Русь" (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.

https://ria.ru/20250327/kompaniya-2007636407.html

https://realty.ria.ru/20250403/stts-2009109863.html

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экономика, россия, владимир путин, денис мантуров, газпром