https://ria.ru/20250417/rossija-2011878220.html
Россия открыта для многоформатного сотрудничества, заявил Песков
Россия открыта для многоформатного сотрудничества, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2025
Россия открыта для многоформатного сотрудничества, заявил Песков
Россия открыта для многоформатного сотрудничества со всеми странами, которые этого желают, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:24:00+03:00
2025-04-17T17:24:00+03:00
2025-04-17T17:24:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия открыта для многоформатного сотрудничества со всеми странами, которые этого желают, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В целом Россия открыта для многоформатного сотрудничества со всеми, кто этого желают", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Россия открыта для многоформатного сотрудничества, заявил Песков
Песков: Россия открыта для многоформатного сотрудничества со всеми странами