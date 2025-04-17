https://ria.ru/20250417/roskachestvo-2011726388.html

Эксперты назвали лучшие российские органические вина

Эксперты назвали лучшие российские органические вина - РИА Новости, 17.04.2025

Эксперты назвали лучшие российские органические вина

Лучшими органическими винами России признаны напитки севастопольских виноделов: в категории белых вин лидером стал "Рислинг Оак органический" от торговой марки... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:49:00+03:00

2025-04-17T06:49:00+03:00

2025-04-17T06:49:00+03:00

россия

севастополь

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лучшими органическими винами России признаны напитки севастопольских виноделов: в категории белых вин лидером стал "Рислинг Оак органический" от торговой марки "Павел Швец", а в красных первенство у виноделен AYA и "Бельбек", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. Эксперты "Винного гида России" исследовали 36 образцов органических вин от семи торговых марок: "Бельбек", "Бюрнье", "Павел Швец", "Темпельхоф", AYA, Mangup, Villa di Alma, М2. "Планку в 81 балл по 100-балльной шкале преодолели 35 из 36 исследованных вин. В этом году самую высокую оценку (около 89 баллов) во всех исследуемых категориях органических вин получило белое вино "Рислинг Оак органический" от "Павел Швец" (Севастополь)", - сказали в Роскачестве. При этом в категории красных тихих вин средний балл исследуемых образцов оказался немного выше, чем в белых, отметили в организации. "Топ-3 красных вин в исследовании этого года заняли работы севастопольских виноделов - AYA ("Evolution. Пино Нуар") и "Бельбек" ("Сира Резерв", "Каберне Фран"). Лучшее красное органическое вино получило оценку 86,3 балла", - говорится в сообщении. Из белых вин, помимо упомянутого выше лидера, еще три белых сухих вина с наиболее высокими оценками также представляли Севастополь - "Бельбек" ("Ркацители Баррик", "Оранж Бленд"), "Павел Швец" ("Кокур автохтонный органический"). "Севастополь подтверждает статус региона производства качественных вин "органик" и в категории розового вина. Весь топ-3 родом из этой части Крымского полуострова: AYA (Purity in Merlot, Purity in Trinity) и "Бельбек" ("Розе. Поздний сбор")", - сообщили в Роскачестве. "Практически все игристые вина категории "органик" - это достаточно молодые образцы, которые можно отнести к "петнатам" или "жемчужным винам" (в этой категории вин уровень газации и давление в бутылке ниже, чем в игристой "классике"). Лишь один образец в исследовании относился к категории выдержанных игристых. Он занял вторую строчку в рейтинге", - сообщили в организации, уточнив, что лидерами в этой части стали винодельни Villa di Alma и AYA. "Количество виноделен, работающих с винами категории "органик", не может расти взрывными темпами – на подтверждение соответствия виноградника и винодельни стандартам органического производства требуется время. Тем не менее, в России уже несколько производителей в разных регионах, которые изначально придерживались органического подхода и сейчас получили подтверждающие это сертификаты", – приводится в сообщении комментарий директора департамента развития органической и "зеленой" продукции Роскачества Владимира Увайдова.

https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html

https://ria.ru/20250417/vino-2011719367.html

россия

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, роскачество, общество