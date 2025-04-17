https://ria.ru/20250417/rosaviatsiya-2011885378.html
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 17.04.2025
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, три самолета ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:51:00+03:00
2025-04-17T17:51:00+03:00
2025-04-17T17:59:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, три самолета ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация."В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 17.22 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)… В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавших рейсы в Волгоград", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250416/aeroport-2011510980.html
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов