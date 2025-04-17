https://ria.ru/20250417/rosaviatsiya-2011885378.html

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения - РИА Новости, 17.04.2025

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, три самолета ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:51:00+03:00

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волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, три самолета ушли на запасные аэродромы, сообщила Росавиация."В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 17.22 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)… В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавших рейсы в Волгоград", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250416/aeroport-2011510980.html

волгоград

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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия