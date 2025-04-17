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Wintershall Dea хотят запретить разбирательства против России за рубежом - РИА Новости, 17.04.2025
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12:51 17.04.2025 (обновлено: 13:08 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/razbiratelstva--2011787481.html
Wintershall Dea хотят запретить разбирательства против России за рубежом
Wintershall Dea хотят запретить разбирательства против России за рубежом - РИА Новости, 17.04.2025
Wintershall Dea хотят запретить разбирательства против России за рубежом
Генеральная прокуратура России в заявлении, поданном в арбитражный суд Москвы, просит запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:51:00+03:00
2025-04-17T13:08:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
в мире
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура России в заявлении, поданном в арбитражный суд Москвы, просит запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против РФ за рубежом под угрозой штрафа в 7,5 миллиардов евро, говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости."Запретить компании… Wintershall Dea GmbH… юридической фирме… Aurelius Cotta… их директорам, должностным лицам, представителям, правопреемникам, конечным бенефициарам, ликвидаторам и уполномоченным ими агентам, контрагентам продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с изданием Указов Президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966...", - говорится в документе.Генпрокуратура также просит запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ, Хамиду Гарави, и Олуфунке Адекойя "запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство".В случае нарушения запрета Генпрокуратура просит присудить в пользу РФ по 7,5 миллиарда евро, подлежащих взысканию с Wintershall Dea GmbH, Aurelius Cotta и солидарно с троих арбитров.
https://realty.ria.ru/20250331/sud-2008383141.html
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россия, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Wintershall Dea хотят запретить разбирательства против России за рубежом

ГП призвала запретить Wintershall Dea вести разбирательства против РФ за рубежом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура России в заявлении, поданном в арбитражный суд Москвы, просит запретить немецкой нефтегазовой Wintershall Dea GmbH вести арбитражное разбирательство против РФ за рубежом под угрозой штрафа в 7,5 миллиардов евро, говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Запретить компании… Wintershall Dea GmbH… юридической фирме… Aurelius Cotta… их директорам, должностным лицам, представителям, правопреемникам, конечным бенефициарам, ликвидаторам и уполномоченным ими агентам, контрагентам продолжать или поддерживать арбитражное разбирательство против Российской Федерации на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с изданием Указов Президента Российской Федерации от 19.12.2023 № 965... и от 19.12.2023 № 966...", - говорится в документе.
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Генпрокуратура также просит запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ, Хамиду Гарави, и Олуфунке Адекойя "запрашивать, исследовать материалы и доказательства, проводить слушания, выносить постановления или иными способами продолжать и поддерживать арбитражное разбирательство".
В случае нарушения запрета Генпрокуратура просит присудить в пользу РФ по 7,5 миллиарда евро, подлежащих взысканию с Wintershall Dea GmbH, Aurelius Cotta и солидарно с троих арбитров.
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