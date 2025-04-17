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В Астраханской области сбили беспилотник ВСУ
В Астраханской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.04.2025
В Астраханской области сбили беспилотник ВСУ
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Астраханской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:52:00+03:00
2025-04-17T19:52:00+03:00
2025-04-17T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Астраханской областью, сообщило Минобороны РФ."Около 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.
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астраханская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Астраханской области сбили беспилотник ВСУ
Минобороны: ПВО сбила украинский БПЛА над Астраханской областью