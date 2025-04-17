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Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа

Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 17.04.2025

Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи вСанкт-Петербурге обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:38:00+03:00

2025-04-17T14:38:00+03:00

2025-04-17T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи вСанкт-Петербурге обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины", - сказал Ушаков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге 11 апреля.

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санкт-петербург, украина, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, политика