https://ria.ru/20250417/putin-2011819378.html
Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа
Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 17.04.2025
Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи вСанкт-Петербурге обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:38:00+03:00
2025-04-17T14:38:00+03:00
2025-04-17T14:53:00+03:00
санкт-петербург
украина
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010794962_0:265:2605:1730_1920x0_80_0_0_a7f7cf51c226cae6d7f015256a88e769.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи вСанкт-Петербурге обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины", - сказал Ушаков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге 11 апреля.
https://ria.ru/20250415/tramp-2011437264.html
санкт-петербург
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010794962_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_33d632b56f3e12d50526749fa848483e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, украина, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, политика
Санкт-Петербург, Украина, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Политика
Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа
Ушаков: Путин и Уиткофф больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины