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Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 17.04.2025
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14:38 17.04.2025 (обновлено: 14:53 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/putin-2011819378.html
Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа
Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 17.04.2025
Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи вСанкт-Петербурге обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:38:00+03:00
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юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
политика
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи вСанкт-Петербурге обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины", - сказал Ушаков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге 11 апреля.
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санкт-петербург, украина, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, политика
Санкт-Петербург, Украина, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Политика
Ушаков назвал основную тему разговора Путина и Уиткоффа

Ушаков: Путин и Уиткофф больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи вСанкт-Петербурге обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины", - сказал Ушаков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге 11 апреля.
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Санкт-ПетербургУкраинаРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинСтив УиткоффПолитика
 
 
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