https://ria.ru/20250417/putin-2011804633.html

Путин рассказал о совместных проектах России и Катара

Путин рассказал о совместных проектах России и Катара - РИА Новости, 17.04.2025

Путин рассказал о совместных проектах России и Катара

Интересных совместных проектов у России и Катара достаточно, в том числе в газовой сфере, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:55:00+03:00

2025-04-17T13:55:00+03:00

2025-04-17T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Интересных совместных проектов у России и Катара достаточно, в том числе в газовой сфере, заявил президент России Владимир Путин."Интересных проектов у нас много, достаточно, мы эффективно сотрудничаем в организации экспортеров газа, очень рассчитываю, что здесь будут у нас интересные проекты совместные", - сказал Путин на российско-катарских переговорах.

https://ria.ru/20250417/emir-2011805992.html

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россия, катар, экономика, владимир путин, в мире