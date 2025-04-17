https://ria.ru/20250417/putin-2011804633.html
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара - РИА Новости, 17.04.2025
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
Интересных совместных проектов у России и Катара достаточно, в том числе в газовой сфере, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:55:00+03:00
2025-04-17T13:55:00+03:00
2025-04-17T14:30:00+03:00
россия
катар
экономика
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011809973_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_55baa0c6fff237b76beba46a0315b3cb.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Интересных совместных проектов у России и Катара достаточно, в том числе в газовой сфере, заявил президент России Владимир Путин."Интересных проектов у нас много, достаточно, мы эффективно сотрудничаем в организации экспортеров газа, очень рассчитываю, что здесь будут у нас интересные проекты совместные", - сказал Путин на российско-катарских переговорах.
https://ria.ru/20250417/emir-2011805992.html
россия
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011809973_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_c23d0c89f8048fe041561d42c8413501.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, экономика, владимир путин, в мире
Россия, Катар, Экономика, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о совместных проектах России и Катара
Путин заявил, что у России и Катара много интересных совместных проектов