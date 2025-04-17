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Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти - РИА Новости, 17.04.2025
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13:54 17.04.2025 (обновлено: 14:21 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/putin-2011804429.html
Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти
Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти - РИА Новости, 17.04.2025
Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти
Катар является одним из ключевых партнеров ведущей нефтегазовой компании РФ "Роснефть", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:54:00+03:00
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роснефть
катар
владимир путин
россия
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар является одним из ключевых партнеров ведущей нефтегазовой компании РФ "Роснефть", заявил президент России Владимир Путин."Катар является одним из ключевых партнёров нашей ведущей нефтегазовой компании "Роснефти". Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно", - сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.
https://ria.ru/20250417/emir-2011805992.html
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роснефть, катар, владимир путин, россия, российский фонд прямых инвестиций
Роснефть, Катар, Владимир Путин, Россия, Российский фонд прямых инвестиций
Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти

Путин: Катар является одним из ключевых партнеров Роснефти

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар является одним из ключевых партнеров ведущей нефтегазовой компании РФ "Роснефть", заявил президент России Владимир Путин.
"Катар является одним из ключевых партнёров нашей ведущей нефтегазовой компании "Роснефти". Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно", - сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Эмир Катара заявил, что очень ценит уровень отношений с Россией
Вчера, 13:59
 
РоснефтьКатарВладимир ПутинРоссияРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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