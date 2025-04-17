https://ria.ru/20250417/putin-2011804429.html

Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти

Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти - РИА Новости, 17.04.2025

Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти

Катар является одним из ключевых партнеров ведущей нефтегазовой компании РФ "Роснефть", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:54:00+03:00

2025-04-17T13:54:00+03:00

2025-04-17T14:21:00+03:00

роснефть

катар

владимир путин

россия

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар является одним из ключевых партнеров ведущей нефтегазовой компании РФ "Роснефть", заявил президент России Владимир Путин."Катар является одним из ключевых партнёров нашей ведущей нефтегазовой компании "Роснефти". Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно", - сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.

https://ria.ru/20250417/emir-2011805992.html

катар

россия

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2025

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роснефть, катар, владимир путин, россия, российский фонд прямых инвестиций