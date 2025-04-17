https://ria.ru/20250417/putin-2011804429.html
Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти
Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти - РИА Новости, 17.04.2025
Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти
Катар является одним из ключевых партнеров ведущей нефтегазовой компании РФ "Роснефть", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:54:00+03:00
2025-04-17T13:54:00+03:00
2025-04-17T14:21:00+03:00
роснефть
катар
владимир путин
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Катар является одним из ключевых партнеров ведущей нефтегазовой компании РФ "Роснефть", заявил президент России Владимир Путин."Катар является одним из ключевых партнёров нашей ведущей нефтегазовой компании "Роснефти". Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно", - сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.
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роснефть, катар, владимир путин, россия, российский фонд прямых инвестиций
Роснефть, Катар, Владимир Путин, Россия, Российский фонд прямых инвестиций
Путин назвал Катар ключевым партнером Роснефти
Путин: Катар является одним из ключевых партнеров Роснефти