https://ria.ru/20250417/putin--2011803819.html

Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве

Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве - РИА Новости, 17.04.2025

Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на переговорах в Москве обсудят ситуацию в Сирии, сообщили в Кремле. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T13:51:00+03:00

2025-04-17T13:51:00+03:00

2025-04-17T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на переговорах в Москве обсудят ситуацию в Сирии, сообщили в Кремле."Отдельное внимание лидеры уделят развитию событий в Сирии", - говорится в материалах к переговорам.

https://ria.ru/20250417/katar-2011808371.html

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катар, россия, сирия, владимир путин, москва, в мире