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Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
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13:51 17.04.2025 (обновлено: 14:26 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/putin--2011803819.html
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на переговорах в Москве обсудят ситуацию в Сирии, сообщили в Кремле. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на переговорах в Москве обсудят ситуацию в Сирии, сообщили в Кремле."Отдельное внимание лидеры уделят развитию событий в Сирии", - говорится в материалах к переговорам.
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катар, россия, сирия, владимир путин, москва, в мире
Катар, Россия, Сирия, Владимир Путин, Москва, В мире
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве

Кремль: Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с эмиром Катара
Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на переговорах в Москве обсудят ситуацию в Сирии, сообщили в Кремле.
"Отдельное внимание лидеры уделят развитию событий в Сирии", - говорится в материалах к переговорам.
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Эмир Катара рассказал Путину об итогах встречи с сирийским лидером
Вчера, 14:07
 
КатарРоссияСирияВладимир ПутинМоскваВ мире
 
 
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