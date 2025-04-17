https://ria.ru/20250417/putin--2011803819.html
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на переговорах в Москве обсудят ситуацию в Сирии, сообщили в Кремле. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T13:51:00+03:00
2025-04-17T13:51:00+03:00
2025-04-17T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на переговорах в Москве обсудят ситуацию в Сирии, сообщили в Кремле."Отдельное внимание лидеры уделят развитию событий в Сирии", - говорится в материалах к переговорам.
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катар, россия, сирия, владимир путин, москва, в мире
Катар, Россия, Сирия, Владимир Путин, Москва, В мире
Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве
Кремль: Путин и эмир Катара обсудят ситуацию в Сирии на переговорах в Москве