https://ria.ru/20250417/promyvka-2012742015.html

Столичные дороги и тротуары в течение трех дней будут промывать шампунем

Столичные дороги и тротуары в течение трех дней будут промывать шампунем - РИА Новости, 22.04.2025

Столичные дороги и тротуары в течение трех дней будут промывать шампунем

Столичные дороги и тротуары в четверг, в пятницу и субботу промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-17T17:36:00+03:00

2025-04-17T17:36:00+03:00

2025-04-22T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Столичные дороги и тротуары в четверг, в пятницу и субботу промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в четверг, пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. "Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы