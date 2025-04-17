https://ria.ru/20250417/promyvka-2012742015.html
Столичные дороги и тротуары в течение трех дней будут промывать шампунем
Столичные дороги и тротуары в течение трех дней будут промывать шампунем - РИА Новости, 22.04.2025
Столичные дороги и тротуары в течение трех дней будут промывать шампунем
Столичные дороги и тротуары в четверг, в пятницу и субботу промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-17T17:36:00+03:00
2025-04-17T17:36:00+03:00
2025-04-22T14:55:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727584915_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_ba8eacaa42419e5371a372aa14665df5.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Столичные дороги и тротуары в четверг, в пятницу и субботу промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в четверг, пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. "Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20250417/rosseti-2011832199.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727584915_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8b60f6aa1f899f2481a6e38571904687.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы