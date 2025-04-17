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В Уфе в цехе по производству лодок потушили открытый огонь - РИА Новости, 17.04.2025
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12:29 17.04.2025 (обновлено: 12:31 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/pozhar-2011781501.html
В Уфе в цехе по производству лодок потушили открытый огонь
В Уфе в цехе по производству лодок потушили открытый огонь - РИА Новости, 17.04.2025
В Уфе в цехе по производству лодок потушили открытый огонь
Открытое горение в цехе по производству лодок в Уфе ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:29:00+03:00
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происшествия
уфа
россия
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Открытое горение в цехе по производству лодок в Уфе ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. "Открытое горение на пожаре в Уфе ликвидировано", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что в Уфе горит цех по производству лодок, информация о пострадавших не поступала. Позднее была объявлена локализация пожара на 800 "квадратах".
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе в цехе по производству лодок потушили открытый огонь

МЧС: в Уфе в цехе по производству лодок потушили открытый огонь

© МЧС России/TelegramТушение пожара в цеху по производству лодок из ПВХ в Башкортостане
Тушение пожара в цеху по производству лодок из ПВХ в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в цеху по производству лодок из ПВХ в Башкортостане
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Открытое горение в цехе по производству лодок в Уфе ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Открытое горение на пожаре в Уфе ликвидировано", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что в Уфе горит цех по производству лодок, информация о пострадавших не поступала. Позднее была объявлена локализация пожара на 800 "квадратах".
Пожар на трансформаторной подстанции в Востряковском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Москве на территории трансформаторной подстанции вспыхнул пожар
Вчера, 07:15
 
ПроисшествияУфаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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