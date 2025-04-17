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В Уфе в цехе по производству лодок потушили открытый огонь
В Уфе в цехе по производству лодок потушили открытый огонь - РИА Новости, 17.04.2025
В Уфе в цехе по производству лодок потушили открытый огонь
Открытое горение в цехе по производству лодок в Уфе ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:29:00+03:00
2025-04-17T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Открытое горение в цехе по производству лодок в Уфе ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. "Открытое горение на пожаре в Уфе ликвидировано", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что в Уфе горит цех по производству лодок, информация о пострадавших не поступала. Позднее была объявлена локализация пожара на 800 "квадратах".
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе в цехе по производству лодок потушили открытый огонь
МЧС: в Уфе в цехе по производству лодок потушили открытый огонь