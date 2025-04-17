https://ria.ru/20250417/posol-2011714231.html
Новый посол России в США посетил концерт Чайковского
Новый посол России в США посетил концерт Чайковского - РИА Новости, 17.04.2025
Новый посол России в США посетил концерт Чайковского
Новый посол РФ в США Александр Дарчиев посетил концерт музыки Петра Чайковского в Русском доме культуры в Вашингтоне по случаю 185-летия со дня рождения... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T02:13:00+03:00
2025-04-17T02:13:00+03:00
2025-04-17T02:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Новый посол РФ в США Александр Дарчиев посетил концерт музыки Петра Чайковского в Русском доме культуры в Вашингтоне по случаю 185-летия со дня рождения великого российского композитора. "Открылось новое окно возможностей для того, чтобы оживить культурные связи между нашими странами, которые, я убежден, могут и должны стать мостом, соединяющим народы России и США. Жизнь и творчество Петра Ильича пересекались с Америкой, где у него были и остаются многочисленные поклонники", - сказал Дарчиев, обращаясь к гостям концерта. Известные композиции из балета "Лебединое Озеро" и шестой симфонии исполнили музыканты Евангелина Чобану, Николай Клочков, Дина Касман, Ильдар Ханнанов, Альфия Мансурова и другие. Концерт посетили представители американской общественности и российские соотечественники.
https://ria.ru/20250409/darchiev-2010276329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), александр дарчиев, петр чайковский, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев, Петр Чайковский, В мире
Новый посол России в США посетил концерт Чайковского
Посол России в США Дарчиев посетил концерт Чайковского в Русском доме культуры