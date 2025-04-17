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Глава МВФ оценила влияние американских пошлин на мировую экономику - РИА Новости, 17.04.2025
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17:08 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/poshliny-2011873992.html
Глава МВФ оценила влияние американских пошлин на мировую экономику
Глава МВФ оценила влияние американских пошлин на мировую экономику - РИА Новости, 17.04.2025
Глава МВФ оценила влияние американских пошлин на мировую экономику
Повышение импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы и влияет на торговую стабильность, заявила в четверг глава Международного валютного фонда... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T17:08:00+03:00
2025-04-17T17:08:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
вашингтон (штат)
кристалина георгиева
мвф
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Повышение импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы и влияет на торговую стабильность, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Кажется очевидным, что эффективная тарифная ставка в США выросла до уровней, которые в последний раз наблюдались несколько жизней назад", - сказала она, выступая в Вашингтоне. По словам Георгиевой, в условиях торговых конфликтов и геополитической напряжённости действия крупнейших экономик, включая США, оказывают решающее влияние на остальных. "Китай, ЕС и США - несмотря на относительно низкую долю импорта в ВВП - являются тремя крупнейшими импортёрами в мире. Их действия влияют на остальной мир", - отметила она. Георгиева добавила, что односторонние меры крупнейших игроков ведут к нарушению равновесия. "Внутренние и внешние макроэкономические дисбалансы могут создать почву для торговой напряжённости", - уточнила глава МВФ. Она подчеркнула, что страны с резервными валютами, прежде всего США, обладают особым положением в мировой системе. МВФ, по её словам, рекомендует США принять меры для сокращения дефицита бюджета и госдолга. "Основной макровызов США - направить федеральный долг на траекторию снижения. Это потребует значительного сокращения бюджетного дефицита, включая элементы реформы расходов", - указала Георгиева.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009008977.html
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экономика, цены на нефть, сша, вашингтон (штат), кристалина георгиева, мвф, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, США, Вашингтон (штат), Кристалина Георгиева, МВФ, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
Глава МВФ оценила влияние американских пошлин на мировую экономику

Георгиева: американские пошлины усилили дисбалансы в мировой торговле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Повышение импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы и влияет на торговую стабильность, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Кажется очевидным, что эффективная тарифная ставка в США выросла до уровней, которые в последний раз наблюдались несколько жизней назад", - сказала она, выступая в Вашингтоне.
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По словам Георгиевой, в условиях торговых конфликтов и геополитической напряжённости действия крупнейших экономик, включая США, оказывают решающее влияние на остальных. "Китай, ЕС и США - несмотря на относительно низкую долю импорта в ВВП - являются тремя крупнейшими импортёрами в мире. Их действия влияют на остальной мир", - отметила она.
Георгиева добавила, что односторонние меры крупнейших игроков ведут к нарушению равновесия. "Внутренние и внешние макроэкономические дисбалансы могут создать почву для торговой напряжённости", - уточнила глава МВФ.
Она подчеркнула, что страны с резервными валютами, прежде всего США, обладают особым положением в мировой системе.
МВФ, по её словам, рекомендует США принять меры для сокращения дефицита бюджета и госдолга. "Основной макровызов США - направить федеральный долг на траекторию снижения. Это потребует значительного сокращения бюджетного дефицита, включая элементы реформы расходов", - указала Георгиева.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАВашингтон (штат)Кристалина ГеоргиеваМВФЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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