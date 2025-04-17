https://ria.ru/20250417/poshliny-2011873992.html

Глава МВФ оценила влияние американских пошлин на мировую экономику

Глава МВФ оценила влияние американских пошлин на мировую экономику - РИА Новости, 17.04.2025

Глава МВФ оценила влияние американских пошлин на мировую экономику

Повышение импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы и влияет на торговую стабильность, заявила в четверг глава Международного валютного фонда... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:08:00+03:00

2025-04-17T17:08:00+03:00

2025-04-17T17:08:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

вашингтон (штат)

кристалина георгиева

мвф

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Повышение импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы и влияет на торговую стабильность, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Кажется очевидным, что эффективная тарифная ставка в США выросла до уровней, которые в последний раз наблюдались несколько жизней назад", - сказала она, выступая в Вашингтоне. По словам Георгиевой, в условиях торговых конфликтов и геополитической напряжённости действия крупнейших экономик, включая США, оказывают решающее влияние на остальных. "Китай, ЕС и США - несмотря на относительно низкую долю импорта в ВВП - являются тремя крупнейшими импортёрами в мире. Их действия влияют на остальной мир", - отметила она. Георгиева добавила, что односторонние меры крупнейших игроков ведут к нарушению равновесия. "Внутренние и внешние макроэкономические дисбалансы могут создать почву для торговой напряжённости", - уточнила глава МВФ. Она подчеркнула, что страны с резервными валютами, прежде всего США, обладают особым положением в мировой системе. МВФ, по её словам, рекомендует США принять меры для сокращения дефицита бюджета и госдолга. "Основной макровызов США - направить федеральный долг на траекторию снижения. Это потребует значительного сокращения бюджетного дефицита, включая элементы реформы расходов", - указала Георгиева.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009008977.html

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экономика, цены на нефть, сша, вашингтон (штат), кристалина георгиева, мвф, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт